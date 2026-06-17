El buque ‘Petrel I’ localiza la embarcación al sur de Canarias tras varios días de vigilancia extrema y detiene a sus tres tripulantes

Varios funcionarios españoles interceptaron un velero cargado con media tonelada de cocaína en aguas del Atlántico norte. Las fuerzas de seguridad detuvieron a los tres tripulantes extranjeros de la embarcación tras una compleja investigación internacional. El buque especial Petrel I coordinó este golpe policial contra las mafias del narcotráfico a 400 millas de Canarias.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Servicio de Vigilancia Aduanera dirigió este exitoso operativo marítimo junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, las autoridades trasladaron el cargamento ilegal y a los arrestados hasta el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Cooperación internacional en la Macaronesia

Las autoridades iniciaron el operativo mediante la colaboración bilateral entre el Servicio de Vigilancia Aduanera de la agencia Tributaria y la Aduana francesa (DNGCD), denominada ‘Pascal-Lino’. Posteriormente, la operación ‘Azul’, liderada por la Polícia Judiciária de Portugal desde el Centro de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo en el Atlántico (MAOC-N), reforzó la vigilancia en la zona de la Macaronesia durante 25 días seguidos.

Interceptado un velero con 500 kilos de cocaína en aguas del Atlántico norte / Ministerio de Hacienda

Por consiguiente, los investigadores redirigieron el buque ‘Petrel I’ hacia el objetivo sospechoso tras recibir informaciones precisas de inteligencia. Por su parte, la aduana francesa aportó el buque ‘Jean Francois Deniau’ para el seguimiento conjunto.

Asimismo, agencias de Reino Unido y Estados Unidos facilitaron datos clave mediante el Centro de Análisis contra el Narcotráfico. De igual modo, el Frontex y el Citco coordinaron los esfuerzos policiales a nivel nacional.

El peligroso abordaje con oleaje extremo

Las pésimas condiciones meteorológicas complicaron la misión de los agentes españoles debido a las condiciones de mar y viento inestables.

Por esa razón, los funcionarios mantuvieron una vigilancia técnica y discreta durante varias jornadas antes de actuar con seguridad. Las densas nieblas estivales de la zona impidieron también el apoyo de los medios aéreos previstos.

Finalmente, los agentes arriaron las embarcaciones auxiliares con gran dificultad y abordaron el velero de forma exitosa. En ese momento, el equipo policial detuvo a dos ciudadanos brasileños y a un ciudadano de origen marroquí. El buque de operaciones especiales ‘Petrel I’, junto con los tres detenidos y la droga aprehendida, han llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.