CD Tenerife B vs Orihuela CF | J29 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs Orihuela CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 29 de marzo. Partido correspondiente a la J29 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife B y Orihuela CF se enfrentan este domingo 29 de marzo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 29 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Orihuela CF | J29 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 2-1 en su visita al Getafe B. El filial tinerfeño se encuentra en sexta posición.

Por su parte, el Orihuela se encuentra una posición por debajo del Tenerife B, con 39 puntos. Es decir, está en séptima posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y Orihuela CF

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 44 puntos. En cambio, el Orihuela CF ocupa la séptima posición. El conjunto alicantino con 39 puntos se encuentra con 5 puntos menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y Orihuela CF

El CD Tenerife B y el Orihuela CF se han enfrentado solamente una vez y ganó el Tenerife B. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos, habiendo empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo alicantino llega habiendo ganado uno de sus últimos cinco partidos, empatado dos y perdido otros dos.

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