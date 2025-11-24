CD Tenerife B vs Real Madrid C. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 30 de noviembre. Partido correspondiente a la J13 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife B vs Real Madrid C se enfrentan el 30 de noviembre a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 13 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs Real Madrid C | J13 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder 4-1 ante el Navalcarnero. El filial tinerfeño se encuentra en puestos de playoff del grupo V de la Segunda Federación, en quinta posición.

Por su parte, el Real Madrid C se encuentra en puestos de descenso, en la decimotercera posición.

Posiciones en la clasificación del CD Tenerife B y Real Madrid C

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 5ª posición con 19 puntos. En cambio, el Real Madrid C ocupa la decimotercera posición. El conjunto madrileño con 14 puntos se encuentra a solo 2 puntos de salir de la zona de playoff de descenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Tenerife B y Real Madrid C

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos uno lo ganó el Real Madrid C y el otro lo empataron. El equipo canario en sus últimos tres partidos, ha ganado uno. Por su parte, el equipo madrileño llega igual que el Tenerife, habiendo ganado solamente uno de sus últimos tres partidos.

