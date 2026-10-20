El partido del CD Tenerife C vs UD Villa de Santa Brígida corresponde a la jornada 1 de la competición que tuvo que ser aplazada

El Tenerife C, con tres victorias en seis jornadas, recibe al Villa de Santa Brígida en el duelo que quedó pendiente desde el arranque del curso. El encuentro se juega este miércoles 21 de octubre a las 17:00 (hora canaria), en la Tercera Federación.

El Tenerife C actúa como local. El Villa de Santa Brígida visita al filial blanquiazul en un duelo entre equipos del grupo canario que ya han disputado seis partidos cada uno. Ninguno de los dos llega “de estreno”: ambos han jugado de la jornada 2 a la 7 y afrontan ahora el partido que les faltaba.

El Tenerife C llega con tres victorias en seis jornadas

El conjunto filial ha firmado un arranque de contrastes en la Tercera Federación. Perdió 0-1 en el campo del CD Mensajero, empató 3-3 en el de Panadería Pulido San Mateo, ganó 3-2 al UD Añaza, cayó 0-2 en el campo del CD San Miguel, venció 4-1 al Villaverde Norte SD y se impuso 4-2 en San Bartolomé.

Con ese balance, el Tenerife C suma 10 puntos, con 14 goles a favor y 11 en contra. Llega además tras dos triunfos consecutivos en los que ha marcado cuatro goles en cada uno.

Como local ha ganado los dos partidos que ha jugado en casa, ante el Añaza y el Villaverde Norte. Ese dato añade interés a la cita de este miércoles.

El Villa de Santa Brígida busca reaccionar tras su última derrota

El Villa de Santa Brígida llega con 6 puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Empató 0-0 con el Añaza, perdió 1-3 en San Miguel, ganó 2-0 al Villaverde Norte y empató 1-1 tanto en San Bartolomé como ante la UD Las Palmas C.

Su último compromiso fue una derrota por 0-4 frente al Chatur San Fernando el domingo 18 de octubre. Con cinco goles a favor y nueve en contra, el equipo de Santa Brígida necesita recuperar sensaciones.

Fuera de casa ha sumado un punto de tres posibles: perdió en San Miguel, empató en San Bartolomé y cayó en San Fernando. La visita al Tenerife C es, por tanto, un examen exigente.

Qué se juega cada equipo en el partido aplazado

Con los resultados de las siete primeras jornadas, el Tenerife C tiene cuatro puntos más que el Villa de Santa Brígida. Una victoria local ampliaría esa distancia y permitiría a los blanquiazules consolidar su racha.

Para el Villa de Santa Brígida, ganar en La Laguna supondría cortar una dinámica de un solo triunfo en seis partidos y dar un paso en la clasificación.

Dónde ver el partido en directo

Puedes seguir el CD Tenerife C – UD Villa de Santa Brígida en RTVC. A partir de las 17:00 horas podrás seguir en directo el partido a través de Canarias Play, en la web de rtvc.es y en el canal de YouTube de deportes.

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