El club isleño incorpora a su plantilla al joven atacante esloveno del NK Bravo para reforzar su juego ofensivo en LALIGA HYPERMOTION

El CD Tenerife ha cerrado de forma oficial el fichaje de Martin Pečar en las oficinas del club canario. El extremo esloveno se compromete con la entidad tinerfeña hasta el próximo 30 de junio de 2029. Esta operación dota al equipo de una pieza ofensiva de calidad para afrontar la exigente temporada con máximas garantías.

El CD Tenerife cierra su primer fichaje, Martin Pečar / CD Tenerife

El nuevo futbolista blanquiazul destaca principalmente por su marcada polivalencia en toda la zona ofensiva del campo. Además, su buen criterio asociativo permite una rápida transición del balón hacia los delanteros principales. El atacante maneja bien ambas piernas y posee una facilidad innata para ver la portería rival.

Por otro lado, su juventud aporta una frescura necesaria a la disciplina de la escuadra insular. La dirección deportiva confía plenamente en su progresión a lo largo de este proyecto a largo plazo. Asimismo, su experiencia internacional previa avala la firme apuesta de la comisión técnica tinerfeñista.

El técnico dispondrá así de una variante táctica muy valiosa para los diferentes esquemas de juego. El jugador puede actuar perfectamente tanto pegado a la banda como por el pasillo central. En consecuencia, la competencia sana aumentará dentro del grupo de cara a las próximas alineaciones.

Una trayectoria internacional que avala su calidad

Pečar conoce bien las ligas europeas tras su paso por equipos de Alemania y también de Austria. De hecho, el futbolista militó en las categorías inferiores de conjuntos reconocidos como el Eintracht Frankfurt. Posteriormente, el jugador continuó con su notable aprendizaje profesional en las filas del Austria Viena.

Su rendimiento explotó de forma definitiva durante la última campaña regular en el NK Bravo esloveno. Allí anotó siete goles y además repartió nueve asistencias a sus compañeros de equipo. Esos números llamaron la atención de varios ojeadores del panorama futbolístico del continente.

Su gran liderazgo le llevó incluso a portar el brazalete de capitán con apenas veintiún años. De igual modo, la selección de Eslovenia lo ha convocado habitualmente en sus categorías inferiores. De este modo, el club canario firma a un profesional con un bagaje competitivo contrastado pese a su corta edad.

Ambición y compromiso en su nueva etapa en la isla

El futbolista llega a Tenerife con una enorme ilusión por debutar en el fútbol profesional español. En sus primeras declaraciones oficiales, Pečar prometió un esfuerzo máximo para devolver la confianza depositada. Él considera esta oportunidad como un paso de gigante en su carrera deportiva.

La entidad blanquiazul ya ha dado la bienvenida oficial a su nueva incorporación en las redes. El consejo de administración le desea los mayores éxitos tanto en lo deportivo como en lo personal. La afición tinerfeña espera ver pronto sus habilidades sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López.

El jugador se incorporará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico. Su adaptación al clima y al grupo resultará clave durante estas primeras jornadas de trabajo. A partir de ahora, el esloveno buscará ganarse un puesto en el once titular del equipo.