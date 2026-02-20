El CD Tenerife Femenino B se enfrentará al CD Alba Fundación y se disputará este sábado 21 de febrero a partir de las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva de Tenerife

El CD Tenerife Femenino B recibe al CD Alba Fundación / CD Tenerife Femenino

El filial blanquiazul afronta un nuevo compromiso en casa con el objetivo de seguir sumando y dar un paso más hacia la permanencia en la categoría. El equipo llega tras imponerse la pasada semana al CP Cacereño por 1-0, gracias a un tanto en las postrimerías del encuentro de Andrea Marrero, un triunfo que permitió a las tinerfeñas alcanzar los 29 puntos y acercar el objetivo de la continuidad un poco más.

Ilusión por la permanencia

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz encara la cita con la intención de seguir haciéndose fuerte como local, donde suma seis triunfos esta temporada y mantener la dinámica positiva tras el último resultado, en un duelo que se presenta exigente ante un rival que también pelea por sumar en la recta decisiva del campeonato.

Para el técnico blanquiazul: “Los tres puntos de este fin de semana pueden darnos esa permanencia virtual, no matemática, pero si dejarnos muy cerca del objetivo. Estamos muy ilusionadas porque creemos que sería un paso adelante para el club y así tener un final de temporada más tranquilo”.

Un rival en buena dinámica

En frente, el CD Alba Fundación, que con 25 puntos y en la octava plaza, llega tras dos victorias consecutivas y buscando separarse lo suficiente de la zona de descenso. “El rival viene en buena dinámica. El partido de ida fue muy igualado, ahora llegan con algunas novedades en su plantilla y buscando apurar sus opciones de quedar lo más arriba posible, por lo que sabemos que será un partido muy complicado y exigente para nosotras”.

Marta Valero confía en el equipo

Por su parte, la futbolista Marta Valero destacó la importancia del encuentro para el equipo en este tramo de la temporada, en el que cada punto puede resultar determinante en la lucha por la permanencia. “Son tres puntos muy importantes para nosotras, podemos lograr esa permanencia virtual. Creo que la victoria de la semana pasada nos reforzó, ahora jugando de nuevo en nuestra casa con nuestra afición nos tiene que venir bien y queremos aprovecharlo”, señaló la centrocampista del cuadro tinerfeño.