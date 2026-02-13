El CD Tenerife Femenino B recibe este domingo al CP Cacereño

El encuentro entre el CD Tenerife Femenino B y el CP Cacereño se disputará este domingo 15 de febrero a partir de las 11:30 horas en la Ciudad Deportiva Javier Pérez

El filial blanquiazul regresa a casa tras encadenar dos compromisos consecutivos lejos de la isla y lo hace con el objetivo de reencontrarse con la victoria junto a su afición. Las tinerfeñas, sextas clasificadas con 26 puntos, afrontan un duelo directo y de gran importancia en la lucha por la permanencia, en una categoría marcada por la igualdad competitiva.

Albéniz pide máxima concentración

El técnico blanquiazul, Adrián Albéniz, señaló la importancia del duelo de este domingo para el primer filial: “Para nosotras es el partido de la temporada. El ganar nos acerca al objetivo, porque ganas tres puntos y el rival, que es directo por la permanencia, no logra sumar. Tenemos que vivir el encuentro como una final, el domingo vamos a salir al campo a por el rival, teniendo las cosas muy claras y sabiendo donde debemos hacer daño”.

El equipo buscará hacerse fuerte como local y ofrecer una versión sólida ante un rival que llega con confianza después de vencer en la última jornada. El conjunto extremeño ocupa actualmente la décima posición, la que marca la permanencia, con 20 puntos, por lo que el choque se presenta como un enfrentamiento clave para ambos conjuntos.

“La semana de entrenamientos está siendo buena. Nos enfrentamos a un rival que transita bien, propone muchos duelos y segundas jugadas. Tenemos que estar compactas sobre el campo y tener ese acierto en ataque que hemos conseguido en otros partidos” ha afirmado Albéniz.

Las blanquiazules confían en su fortaleza local

Por su parte, la futbolista blanquiazul Carmen Domínguez, ha declarado en la previa del encuentro que “el equipo está en buena forma, tenemos muchas ganas de afrontar este partido en nuestra casa después de dos salidas consecutivas. Será un rival duro, pero creo que estamos preparadas para sacar el partido adelante”.

El partido supone una oportunidad para que el CD Tenerife Femenino B dé un paso adelante en su objetivo de asegurar la continuidad en la categoría, en un escenario conocido y con el apoyo de la grada blanquiazul como impulso. Se espera un encuentro exigente, con las locales queriendo acercar el objetivo final de la permanencia un paso más.