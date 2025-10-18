El CD Tenerife Femenino B se impone al Real Madrid B

Paula Hernández y Adriana Méndez firmaron los goles de las blanquiazules en un encuentro solidario en honor al Día del Cáncer de Mama.

Las jugadores del CD Tenerife B celebrando el gol / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino B saltó al césped de la Ciudad Deportiva este sábado con una motivación especial: vestir de rosa en honor al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra este domingo 19 de octubre. Desde el pitido inicial, el conjunto tinerfeño mostró una gran determinación y buen ritmo de juego frente al Real Madrid B, en el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Primera Federación Femenina.

Dominio local en la primera parte

El inicio fue eléctrico, con ambos equipos presionando alto y buscando el control del balón, pero fueron las blanquiazules quienes golpearon primero. En el minuto 7, Adriana Méndez aprovechó una jugada bien trenzada por el costado derecho para batir a la guardameta madridista y poner el 1-0 en el marcador. El gol desató la alegría en la grada y reforzó la confianza del Tenerife.

Con el marcador a favor, las tinerfeñas siguieron buscando ampliar la ventaja, aunque el Real Madrid B trató de reaccionar. En el minuto 20, la portera Ari Álvarez se mostró segura bajo palos para atrapar un peligroso intento visitante y mantener a cero su portería. Apenas tres minutos después, en el 23, Pola probó fortuna con un potente disparo desde la distancia, pero el balón se marchó rozando el larguero y terminó en saque de puerta.

El encuentro continuó con la misma intensidad y alguna fricción propia de la disputa en el centro del campo. En el minuto 33, Adriana Méndez vio la primera tarjeta amarilla del partido. Ya cerca del descanso, en el minuto 45, Ari Álvarez volvió a mostrarse providencial al atrapar con seguridad un nuevo intento del filial madridista, asegurando la ventaja antes del paso por vestuarios.

Imponen su ritmo tras el descanso

Las blanquiazules regresaron al campo con la misma energía e intención de mantener el control del partido. En los primeros compases de la reanudación, Ari Álvarez volvió a intervenir con firmeza, atrapando un nuevo balón que amenazaba su área y manteniendo la solidez defensiva del equipo.

En el minuto 53 llegó el primer cambio del CD Tenerife Femenino: Paula Hernández ingresó al terreno de juego en sustitución de Nuria, buscando refrescar el centro del campo y dar continuidad al ritmo del equipo en la segunda mitad.

Poco después, las blanquiazules generaron peligro mediante un saque de esquina, y en el minuto 64, Paula Hernández aprovechó la oportunidad para marcar el segundo gol del partido, ampliando la ventaja del Tenerife y desatando la euforia en la Ciudad Deportiva.

En el minuto 75 se realizaron dos cambios estratégicos: Adriana Méndez y Yaretzi dejaron el campo, dando entrada a Lara y A. Muñozguren, con el objetivo de reforzar la defensa y mantener el control del juego hasta el final del encuentro.

Emoción hasta el último minuto

Sin embargo, en el minuto 87, el Real Madrid B logró recortar distancias con un gol que puso algo de emoción en los minutos finales. Pocos instantes después, Martín vio la tarjeta amarilla.

La árbitra añadió cuatro minutos de tiempo extra, en los que el CD Tenerife Femenino supo mantener el balón y controlar los ataques rivales, asegurando un triunfo trabajado y muy valioso en la Ciudad Deportiva. Con el pitido final, las blanquiazules celebraron una victoria que refuerza su confianza y mantiene la ilusión de la afición intacta.