El CD Tenerife Femenino B se miden a Osasuna este domingo a las 11:30 (hora canaria) con la moral alta después de vencer 4-2 en la pasada jornada

El CD Tenerife Femenino B visita Tajonar para enfrentarse al CA Osasuna / CD Tenerife Femenino

Este domingo 18 de enero el CD Tenerife Femenino B afronta la decimoquinta jornada de Primera Federación con la visita a la Ciudad Deportiva de Tajonar, donde se enfrentará al CA Osasuna a partir de las 11:30 horas (hora canaria). El filial blanquiazul llega a la cita reforzado anímicamente tras firmar una brillante remontada en la pasada jornada ante el Real Oviedo, al que superó por 4-2 después de ir por detrás en el marcador.

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz mostró una gran capacidad de reacción en su estreno competitivo del año, dando la vuelta a un partido que se había complicado en la primera mitad. La victoria ante el cuadro asturiano confirmó el buen momento del equipo y la fortaleza del grupo, que inicia el 2026 con ambición y confianza en una categoría muy igualada.

Con este resultado, las tinerfeñas continúan afianzando su situación en la tabla y encaran con ilusión un nuevo reto lejos de casa ante un Osasuna siempre competitivo como local. El duelo en Tajonar exigirá máxima concentración y continuidad en el juego mostrado la pasada jornada.

Albéniz quiere mantener la dinámica

En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul valoró positivamente la reacción del equipo ante el Oviedo y puso el foco en el siguiente desafío: “La remontada del otro día habla muy bien del carácter del grupo. El equipo creyó en todo momento y supo competir. Ahora toca darle continuidad a ese nivel ante un rival complicado como Osasuna, en un campo exigente donde tendremos que estar muy concentradas desde el inicio”.

Albéniz añadió además que: “la clasificación está muy apretada y sumar fuera de casa es fundamental para seguir creciendo y consolidándonos en la categoría. La idea es seguir trabajando, antes del parón de navidad el equipo competía muy bien fuera de casa y queremos seguir en esa dinámica. Ante el CA Osasuna esperamos que sea algo parecido a lo que se dio aquí en la ida, pero en diferente superficie y escenario. Es un equipo que te exige mucho en los duelos, y en el juego directo y debemos contrarrestarlo con las buenas transiciones que tenemos nosotras; ahí estarán los detalles para conseguir llevarnos el partido”.

Las declaraciones de Noe Salazar

Por su parte, Noe Salazar, una de las goleadoras en el triunfo ante el Real Oviedo, destacó el momento anímico del vestuario: “El equipo no dejó de creer aunque el partido se puso cuesta arriba. Marcar y ayudar a la remontada fue muy especial, pero lo más importante es la unión y el trabajo del grupo. Ahora queremos seguir en esa línea, estamos haciendo un buen trabajo de la semana, vemos que el equipo está disfrutando de lo que está haciendo y vamos a por los tres puntos. En su campo sabemos que es más difícil y costoso pero si vamos con la misma actitud y juego como lo hemos hecho hasta ahora podemos sacar cosas positivas y competir bien este domingo en Tajonar”.

El CD Tenerife Femenino B buscará prolongar su buen inicio de año con un nuevo ejercicio de solidez y compromiso, en un encuentro que supondrá una nueva prueba de madurez para el joven filial blanquiazul.