El canterano blanquiazul amplía su contrato por una temporada adicional después de lesionarse el pasado sábado en el Heliodoro

El club tinerfeño oficializa la renovación del delantero Alassan. El máximo accionista, Rayco García, comunicó personalmente la noticia al jugador tinerfeño. Esta decisión busca proteger al canterano tras su rotura de ligamentos ante el CP Cacereño.

El CD Tenerife renueva a Alassan tras su grave lesión de rodilla / CD Tenerife

Rayco García llamó directamente al futbolista para transmitirle todo el apoyo de la entidad. El máximo accionista afirmó que ningún jugador con honorabilidad y coraje se quedará solo. Esta renovación premia el esfuerzo del joven atacante con el primer equipo blanquiazul.

El club quiere demostrar así su compromiso social con los futbolistas formados en la base. La directiva asegura el futuro profesional del canterano antes de su paso por el quirófano. Alassan afrontará ahora su proceso de recuperación con la tranquilidad de un contrato nuevo.

Una lesión fortuita en casa

El jugador sufrió el percance físico durante el último encuentro liguero en el Heliodoro Rodríguez López. Los servicios médicos confirmaron rápidamente la gravedad de la dolencia en su rodilla. El canterano terminaba su vinculación contractual con el representativo al finalizar la presente campaña.

Los especialistas prevén un tiempo de baja de entre seis y ocho meses aproximadamente. El futbolista tinerfeño pasará por el quirófano esta misma tarde para iniciar su rehabilitación.