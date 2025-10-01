CD Tenerife, un comienzo de liga para soñar

Cinco triunfos en las cinco primeras jornadas de la Segunda Federación, con 13 goles a favor y solo uno en contra, dispara la ilusión de la afición con este comienzo de liga para soñar

Jugadores del CD Tenerife celebren un gol en el Heliodoro Rodríguez López. Imagen CD Tenerife

Los números del CD Tenerife en este comienzo de competición de la temporada 2025-2026 en la Primera Federación deparan récords inéditos en las cinco primeras jornadas de liga. Así, en sus 72 participaciones anteriores en categorías nacionales —ininterrumpidas desde su ascenso a Segunda en mayo de 1953—, el equipo blanquiazul no encadenó jamás un pleno de triunfos en las cinco primeras fechas, como tampoco alcanzó una diferencia tan alta entre goles anotados y encajados (12), como ahora.

Si se realiza un recorrido por la historia del club, podemos encontrar algunos precedentes casi iguales. Hasta nueve veces se acercó el CD Tenerife a un registro como el establecido tras la victoria sobre el Real Madrid Castilla (1-3), que mantiene como líder destacado del grupo I de la Primera Federación al grupo dirigido por Álvaro Cervera.

También con Álvaro Cervera a la cabeza, el CD Tenerife de la temporada 2012-2013 había logrado triunfos ante el CD Marino (0-2), Rayo Vallecano B (2-0), Ourense (2-3) y Caudal (2-0), pero en la tercera salida no pasó del empate (1-1) en Butarque ante el CD Leganés.

Cuatro victorias en cinco partidos

En otros ocho casos se alcanzó la marca de cuatro victorias en los cinco compromisos de partida. El más lejano data del campeonato 1960-1961, cuando de la mano de Heriberto Herrera salió ganador de todos los duelos excepto el de la segunda semana (2-1 frente al San Fernando). Y en la misma circunstancia, las derrotas en la 1973-1974 (ante el Hércules), 1981-1982 (San Sebastián) y 2005-2006 (Recreativo Huelva), todas, curiosamente, por el mismo 3-1.

Tropiezos hubo también la tercera jornada de la campaña 2023-2024, cuando cedió en el Heliodoro ante el Real Zaragoza (0-1), y en la homónima de la 2011-2012, con un empate (1-1) en la visita al Heliodoro del Conquense. Incluso en las citas que abrieron el curso 1970-1971 (1-0 contra el San Sebastián) y el 1979-1980, cuando firmó tablas caseras con el Torrejón (1-1).

Récord abierto a la mejora

La marca fijada por el CD Tenerife en el estadio Alfredo Di Stéfano tiene margen de mejora, tanto si se coloca el contador en el comienzo de la temporada, como si se extiende a cualquier otro tramo. En el primer caso será un récord batido mientras los blanquiazules no pierdan o empaten y, entre tanto, habrá margen para acercarse al máximo de ocho partidos consecutivos que llegó a mantenerse invicto el equipo en el torneo doméstico, cota solo alcanzada en el ejercicio 82-83, cuando se llevó todos los puntos entre las jornadas 26 (2-5 en Reus) y 33 (4-0 al Sporting Atlético).

Coeficiente de goles

Según detalla la entidad blanquiazul, El CD Tenerife en la presente temporada no solo ha ganado todos los partidos, sino que presenta una diferencia de goles a favor inédita en su paso el fútbol nacional. Los trece aciertos firmados contrastan con el solitario recibido el pasado sábado ante el Real Madrid Castilla.

La eficacia bajo los palos de este CD Tenerife también se iguala con cuatro antecedentes igual de brillantes en el primer tramo de cinco partidos de Liga. Igual que Dani Martín ahora, solo recibieron un tanto en contra en una comparación similar el sevillano Juan Soriano (en dos ocasiones, 21-22 y 23-24) y el tinerfeño Manolo Domínguez (79-80).