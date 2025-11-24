CD Tenerife vs CD Arenteiro. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 29 de noviembre. Partido correspondiente a la J14 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife vs CD Arenteiro se enfrentan el 29 de noviembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs CD Arenteiro | J14 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras golear al Arenas Club. El equipo de Álvaro Cervera va líder a 4 punto de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Arenteiro es colista del grupo 1 de Primera RFEF. El equipo solamente ha ganado dos partidos, habiendo empatado cuatro y perdido siete encuentros.

Posiciones en la clasificación del CD Tenerife y CD Arenteiro

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 28 puntos, cuatro por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Arenteiro ocupa la última posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 10 puntos a cinco de salir de los puestos de descenso.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y CD Arenteiro

El Tenerife y el Arenas Club no se han enfrentado nunca entre ellos. El equipo canario ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, el equipo orensano llega al encuentro habiendo empatado solamente uno de sus últimos cinco partidos.

