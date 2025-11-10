CD Tenerife vs Celta Fortuna. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 15 de noviembre. Partido correspondiente a la J12 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

CD Tenerife vs Celta Fortuna se enfrentan el 15 de noviembre a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 12 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Celta Fortuna | J12 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder ante el Bilbao Athletic en casa. El equipo de Cervera sigue líder pero a 1 punto de su perseguidor, precisamente el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Celta Fortuna también ha tenido un comienzo muy positivo. El equipo solamente ha ganado 6 partidos, habiendo empatada tres y perdido solo dos encuentros.

Posiciones en la clasificación del CD Tenerife y Celta Fortuna

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 22 puntos, solo 1 por encima del Celta Fortuna, su perseguidor más cercano. Precisamente, el Celta Fortuna la segunda posición, muy cerca de su rival de la jornada. El conjunto gallego podría incluso adelantar al Tenerife en la clasificación en caso de que les ganara en este encuentro.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CD Tenerife y Celta Fortuna

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos han ganado un partido cada uno. El equipo tinerfeño ha ganado y ha perdido en sus dos últimos partidos. Sin embargo, el equipo gallego llega al encuentro tras haber ganado y empatado en sus dos últimos partidos.

Calendario de Primera Federación