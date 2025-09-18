‘Cebollas Verdes’: el maridaje sin alcohol llega a la radio

El programa gastronómico explora el «maridaje sin alcohol», una tendencia en alza que ya cuenta con un insólito menú en Canarias

También se sumerge en los preparativos de Gran Canaria Me Gusta, con la presencia de chefs de renombre nacional y regional, y en la apertura de una nueva escuela de baristas

La Kombucha es una de las alternativas al maridaje convencional que propone el restaurante Haydee.

Este viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas ‘Cebollas Verdes‘ de la Radio Canaria propone a la audiencia el ejercicio de pensar en un gran menú sin vino. En lugar del habitual maridaje, invita a imaginar cómo estarían armonizados los platos con kombuchas, kéfires, kvass, mocktails o vinos desalcoholizados que están tan en tendencia.

Una propuesta así ya existe por primera vez en Canarias y viene de la mano Alfredo Di Marzisumiller, sumiller del restaurante Haydee. Ahora forma parte de la carta Atlántiko, un insólito maridaje sin alcohol, conocido por sus siglas en inglés, NoLo “no and low alcohol”.

Además, ‘Cebollas Verdes’ ya se prepara para la octava edición de Orígenes Gran Canaria Me Gusta, encuentro de profesionales de la gastronomía que se celebrará 29 y 30 de septiembre en la capital grancanaria. La cita contará con nombres tan destacados como Toño Pérez de Atrio, Begoña Rodrigo de La Salita o Diego Guerrero de Dstage, además de chef locales como Víctor Suárez o Germán Ortega.

Imagen durante la celebración de la feria de una edición pasada. Fuente: Ayuntamiento de Valsequillo.

También habrá reflexiones entre productores o responsables de sala. Y precisamente de esta tarea en el restaurante se va a detener con Marcos Trujillo de Bardal, con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol, ha visto crecer y evolucionar este proyecto.

El programa gastronómico termina con una apertura, la de una escuela de baristas en pleno corazón de Triana, Las Palmas de Gran Canaria, por la jovencísima campeona Sara Solanas.