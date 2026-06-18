‘Cebollas verdes’ hablará de maridajes moleculares

El magacín gastronómico de La Radio Canaria dedicará su contenido de este viernes a las 21 horas a las claves científicas que facilitan la combinación perfecta entre alimentos

‘Cebollas verdes‘, gastronómico de La Radio Canaria, nos introducirá este viernes a las 21:05 horas, y en redifusión el sábado a las 13:30 horas, en el universo científico de los maridajes entre alimentos, y lo hará tomando como punto de referencia al sumiller Francois Chartier, que intervendrá en el Foro ‘Island Wines Summit’, a celebrar los próximos días 21 al 23 de junio en Tenerife.

Chartier está considerado un ‘gurú’ ya que fue el primero en realizar análisis científicos a los ingredientes antes de proponer maridajes entre alimentos. Comenzó con vinos y quesos cuyas combinaciones resultaron magistrales logrando atraer la atención de chef como Ferrán Adriá y Josep Roca, con quienes trabajo. Su fórmula fue bautizada como «1+1=3», o como el propio Chartier explica, «el resultado obtenido es mayor que la suma de las partes».

Francois Chartier, sumiller creador de la fórmula científica ‘1+1=3’ para maridajes perfectos entre alimentos

A modo de ejemplo, Chartier propone en su ‘web’ combinar un plato de remolacha con albahaca tailandesa, «porque estos dos ingredientes están dominados por la misma molécula, la eugenol, y eso permitirá una armonía perfecta gracias a la sinergia aromática de esta molécula», explica.

Vinos insulares

La presencia de Chartier en el Congreso ‘Island Wines Summit’, que tendrá lugar la próxima semana en Tenerife, es una de las más esperadas y certifica el alto listón de este Foro que cuenta con la participación de Madrid Fusión y del Cabildo tinerfeño.

‘Cebollas verdes’ anticipará en esta entrega algunas pinceladas sobre el contenido de esta cumbre que pondrá el foco en la singularidad de los vinos insulares de buena parte del planeta, entre otros, vinos de Chipre, Creta, Sicilia, Cerdeña, Azores y Canarias.

«Una oportunidad para ver juntos a profesionales del sector del vino de todo el mundo, como la también sumiller ejecutiva Paz Levinson, –del grupo francés PIC con tres estrellas Michelín-, y aprender sobre algunas de las regiones vitivinícolas más interesantes del planeta como son las Islas, en general, y Canarias en particular», añade Barrios.

DO Güímar

Pondrá el cierre a esta edición de ‘Cebollas verdes’ Juan Francisco Fariña de la Denominación de Origen Güímar, (DO Güímar), con quien hablará Elena Barrios sobre los cien puntos que acaba de obtener en el último ‘Discover Spain’ su vino ‘Los Loros La Bota de Mateo 2024’.

‘Cebollas verdes’ continúa su particular ruta desde La Radio Canaria por los eventos destacados sobre Gastronomía que tienen lugar en el Archipiélago.