Vuelve el XXXV Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas a Televisión Canaria

La cita reúne el talento musical de las ocho islas bajo la conducción del verseador Yeray Rodríguez este sábado a las 23:55 horas

Televisión Canaria vuelve a ofrecer este encuentro con la música tradicional de Canarias este sábado 20 de junio.

Televisión Canaria vuelve a traer a la audiencia la trigésimo quinta edición del Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas este sábado 20 de junio a las 23:55 horas. Consolidado tras más de tres décadas de trayectoria como uno de los escaparates anuales más importantes de la identidad y el folclore del Archipiélago, la cita celebrada en septiembre de 2025 se traslada a la localidad lanzaroteña de Mancha Blanca, sirviendo el festival como uno de los actos centrales de las Fiestas en honor a la Virgen de Los Dolores. El encuentro no solo celebra la música tradicional de nuestra tierra, sino que mantiene vivo el legado de Nanino Díaz Cutillas, quien fuera una figura clave en el rescate, estudio y divulgación de la cultura popular de todas las Islas.

El verseador Yeray Rodríguez, reconocido por su labor en la difusión del folclore improvisado, ejerce como maestro de ceremonias en una velada de hermandad insular que ofrece un recorrido sonoro por toda la geografía canaria. Los anfitriones de Lanzarote despliegan en el escenario el talento de la Agrupación Coros y Danzas de Arrecife y del grupo Calicanto, sumando además la voz de Almudena Hernández en representación de La Graciosa.

Desde el resto del Archipiélago, el cartel musical se enriquece con las voces de Beatriz Alonso y Javier Cerpa desde Gran Canaria, junto al arte del solista majorero Víctor Estárico en representación de Fuerteventura. La aportación de las islas occidentales llega de la mano del Grupo Folklórico San Borondón desde Tenerife y de Los Arrieros desde La Palma, completando este mosaico de tradiciones las actuaciones de Candelaria Gorrín y Juanma Benítez desde El Hierro, y la maestría musical de Juan Mesa y Tetrabaifo desde La Gomera.

Diferentes imágenes del XXXV Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas celebrado en Lanzarote.

El Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas trasciende el formato de festival para convertirse en un emotivo tributo colectivo a la memoria viva de Canarias, cuya cita televisiva promete emocionar a los amantes de las tradiciones en todo el Archipiélago.

Con esta propuesta, Televisión Canaria reafirma su compromiso fundacional con la divulgación, promoción y preservación de las manifestaciones culturales de nuestra tierra. El ente público continúa consolidando su labor como puente de unión entre las islas y principal ventana de difusión de la identidad canaria, acercando los eventos más significativos del patrimonio insular a los hogares de todo el Archipiélago y reforzando su vocación de servicio público con la comunidad.