La plantilla del Cecoes 112 se incrementa un 30% durante Nochevieja para atender las llamadas de emergencias, que el pasado año atendió 800 incidentes

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, servicio dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, se prepara para la Nochevieja, una noche larga en la que las incidencias aumentan un 6% respecto a cualquier otra noche del año, según afirma.

Informa RTVC.

La operativa de Las Palmas se suele «incrementar un 30% más o menos la plantilla durante estas noches», como refuerzo especial para «atender tanto las llamadas como la respuesta a esos problemas que tienen los ciudadanos», según ha explicado Alexis Moreno, responsable de Sala 112 en la provincia de Las Palmas.

Las incidencias en Nochevieja aumentan un 6% respecto a cualquier otra noche del año, según el 112. Imagen de archivo de la Sala operativa 112 Canarias. EFE

En 2024 atendieron 880 incidentes, un reflejo de lo que puede ser esta noche. «Están relacionados lógicamente con esas cenas y con la ingesta de bebida y los accidentes en itíneres en circulación también, suelen incrementarse», ha explicado Moreno.

También los problemas de seguridad mantienen a la sala en alerta. «El 31 sobre todo en horas ya de amanecer a los alumnos suelen ser cuando más incrementamos la demanda», ha agredado.