El colectivo denuncia recortes de plantilla tras la apertura de las nuevas urgencias y entrega mil firmas de apoyo

El sindicato ASACA denuncia la falta de personal en el Hospital Universitario de La Candelaria en Tenerife durante esta semana. Los trabajadores exigen refuerzos inmediatos porque el nuevo edificio de urgencias duplica el trabajo diario de los celadores. Esta situación crítica afecta directamente a la calidad del servicio y a la rapidez de la atención sanitaria.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La dirección del centro hospitalario eliminó más de cuatro puestos de trabajo diarios en el servicio de celadores. Esta medida supone una reducción de veinte contratos mensuales a pesar del aumento del espacio físico. Los empleados critican esta decisión porque coincide con la inauguración de las nuevas instalaciones de urgencias.

Sheila Picardo, portavoz de ASACA, afirma que la carga asistencial creció desde el pasado mes de octubre. El hospital mantiene operativo el antiguo edificio y suma ahora el nuevo espacio sanitario. Los trabajadores consideran que el problema ya tiene un carácter estructural dentro del complejo tinerfeño.

El sindicato lamenta que la gerencia recorte recursos humanos cuando la demanda de pacientes es mayor. Esta falta de efectivos genera un cuello de botella en el traslado de los enfermos. Los celadores aseguran que el sistema actual resulta insuficiente para cubrir todas las salas.

Consecuencias en el turno de noche

La situación empeora drásticamente durante las horas nocturnas por la ausencia de personal asignado. Actualmente no existe ningún compañero fijo para cubrir la sala de urgencias en el horario de noche. Los trabajadores de retén deben asumir estas tareas adicionales de forma improvisada.

Esta sobrecarga provoca que todos los procesos hospitalarios funcionen con una lentitud excesiva. El personal advierte que la seguridad del paciente corre peligro por la falta de manos disponibles. Los celadores deben multiplicarse para atender las emergencias y las plantas al mismo tiempo.

La portavoz de ASACA insiste en que la calidad asistencial disminuye por este déficit de trabajadores. El resto de profesionales sanitarios también sufre las consecuencias de esta falta de coordinación. La presión laboral aumenta el estrés de una plantilla que se siente agotada.

Negociaciones y apoyo del sector

El sindicato presentará esta semana más de mil firmas de apoyo ante la dirección del hospital. Compañeros de otras áreas sanitarias respaldan las reivindicaciones del colectivo de celadores de urgencias. Los trabajadores esperan que esta movilización masiva fuerce una solución por parte de los gestores.

Televisión Canaria contactó con la dirección del Hospital de La Candelaria para conocer su versión oficial. El centro hospitalario no ofrece una respuesta por ahora sobre las quejas de sus empleados. La reunión de esta semana decidirá el futuro de las movilizaciones en el centro.

Los representantes sindicales mantienen su postura firme ante la necesidad de contratar a más profesionales. El objetivo principal es recuperar los cuatro trabajadores diarios perdidos en los últimos meses. La plantilla espera que la gerencia rectifique para garantizar un servicio público digno.