Aún no ha abierto al público, pero se ha presentado el resultado de las obras de rehabilitación de La Recova, un espacio cultural emblemático de Santa Cruz de Tenerife

Este viernes se han podido ver cómo han quedado las obras de rehabilitación estructural del Centro de Arte La Recova en Santa Cruz de Tenerife. Con un presupuesto de más de 3 millones de euros,

se ha recuperado un espacio cultural emblemático para la ciudad, que además ahora tendrá más protagonismo, tras iniciarse los trabajos de rehabilitación del Teatro Guimerá. Esto hará que en la conocida como «Recova Vieja» se desarrollen diferentes actividades culturales sobre todo en el pabellón central y también en la Sala L.

Presentación del resultado de las obras del Centro de Arte La Recova

Visita institucional

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por los concejales de Obras, Javier Rivero, y de Cultura, Santiago Díaz Mejías, y la directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, Isabel de Esteban, visitaron el resultado de la actuación estructural.

Bermúdez, indicó que esta actuación tiene «una aportación de la Institución Insular que alcanza los 329.029 euros y ponen de manifiesto la siempre necesaria colaboración de las administraciones en el mantenimiento del Patrimonio Histórico”, avanza el regidor.

Presentación del resultado de las obras del Centro de Arte La Recova

BIC emblemático de la ciudad

Bermúdez destacó que realizada «en la Recova Vieja, en un espacio cultural muy emblemático de la ciudad, que es un Bien de Interés Cultural (BIC) que se inauguró en el año 1851, ha sido una actuación crucial para nosotros porque, además, hemos iniciado las obras de rehabilitación del Teatro Guimerá”. Detalló que “por lo que supone incorporar a la ciudad un espacio cultural alternativo de primer orden, tras una rehabilitación de reposición de la cubierta, la carpintería y se han mejorado los bajantes. En definitiva, las fundamentales para que el recinto pueda prestar el servicio”.

“Yo creo que estas obras -argumentó el alcalde-, que nos han costado más de 3 millones de euros y que han contado con una colaboración del Cabildo, supone una inversión en el Patrimonio Cultural que se suma a los más de 30 millones de euros que ya estamos invirtiendo en la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico”. Concluyó asegurando que “por lo que Santa Cruz se convierte en un referente en materia de rehabilitación del Patrimonio Histórico, por lo que continuaremos en esta línea, buscando la colaboración con otras administraciones para mejorando nuestros espacios dedicado a fines culturales”.

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, puso en valor que “desde el Cabildo es importante estar aquí hoy, porque al final esto es el resultado de una colaboración interadministrativa y cuando las administraciones se ponen de acuerdo, pues creo que se ven los resultados”. Añadió que “esta financiación proviene de una primera fase del proyecto que concentraba toda la sustitución de las cubiertas y la aportación de la Institución Insular ha sido de aproximadamente 320.000 euros, en las dos fases que ha habido que intervenir, la de urgencia y la ordinaria”.

Otras actuaciones

“Una vez más -detalla De Esteban-, es el compromiso del Cabildo, que tenemos varias intervenciones también previstas dentro del programa insular en las anualidades del 2023 al 2027 en todos los municipios y en Santa Cruz especialmente”.

Recordó que “no en vano, disponemos de 1,2 millones de euros para invertir en el Palacio de Carta, apostando por el mandato claro de la presidenta de Rosa Dávila, de impulsar la restauración y rehabilitación del Patrimonio Histórico insular”.

Detalles de la obra

Javier Rivero afirmó que “con estas obras que han supuesto una inversión de más de 3 millones de euros”. Detalló que se han “sustituido en total las 1.200 vigas de la cubierta y esto es lo que nos permite poder asegurar que este importante espacio ya esté acabado, para poder empezar a trabajar en las diferentes actividades a través del Organismo Autónomo de Cultura, sobre todo en el pabellón central y también en la Sala L, con la finalidad de programar parte de toda nuestra actividades en Santa Cruz”.

“Debemos recordar -aclara Rivero- que inicialmente estas obras comenzaron en febrero de 2023 y consistían en la reparación de las cubiertas para evitar filtraciones de agua, con un proyecto inicial que se adjudicó por un total de 636.337,42 euros y una aportación del Cabildo de Tenerife del 50%, a través del área de Patrimonio Histórico”. Explicó que “una vez iniciados los trabajos en las cubiertas se tuvieron que detener por una situación sobrevenida, como que las vigas interiores estaban podridas o el hormigonado en muy malas condiciones”.

“En ese momento -afirma el concejal- declaramos la emergencia de las obras para la sustitución de las cubiertas y el sistema contraincendios, además de la suspensión de la ejecución del contrato inicial hasta que fuera posible continuar”. Además, “posteriormente, el contrato inicial también fue modificado para adaptarlo a la situación real tras la obra de emergencia, ya que los techos habían perdido su capacidad portante y no se podían ejecutar los trabajos, ni se podría mantener el futuro uso de esta instalación por riesgos claros para las personas, lo que hoy ya es una situación plenamente solucionada”.

Importante para la cultura

Para el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, “la verdad es que para nosotros significa disponer de un nuevo espacio cultural donde programar, ya que tenemos cerrado el Guimerá, por lo que, además también nos está sirviendo este lugar como almacén para todo lo que teníamos del Teatro”.

Afirmó que ya están “programando en este nuevo espacio y de hecho ya hemos tenido el State City dentro de la jornada de Patrimonio Histórico, así que, para nosotros, es importante que este espacio ya esté acabado para poder empezar a trabajar y a programar parte de toda nuestra actividad cultural de Santa Cruz”.