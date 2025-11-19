La empresa vinculada a Cerdán se llevaba el 2 % de las obras con Acciona

La UCO halla nuevas participaciones en Servinabar que acreditarían que Cerdán tiene el 45 % y que la principal fuente de ingresos de la empresa fueron obras de Acciona de las que Cerdán se quedaba el 2 %

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la «principal fuente de ingresos» de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 por ciento de cada adjudicación.

Esta es una de las conclusiones que recoge el último informe que ha elaborado la UCO sobre la situación patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso EFE. Esto dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla.

Fotos del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que figura en la causa (halladas en el teléfono de Antxon) y a las que ha tenido acceso EFE, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (camisa negra) con el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini (d). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la «principal fuente de ingresos» de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron tres proyectos de obra con Acciona Construcción, de los que se quedaba con el 2 por ciento del importe de cada adjudicación. EFE/ Informe De La Unidad Central Operativa (UCO)

Cerdán en Servinabar

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un «acuerdo de colaboración» para «explotar futuras oportunidades de negocio».

Cabe recordar que de Servinabar, los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán, por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones. Si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

Sin embargo, la UCO ha encontrado nuevas participaciones en la empresa Servinabar, que servirían para acreditar que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán es el propietario del 45 % de la empresa.

Ha localizado un contrato de compraventa de participaciones -fechado el 12 de diciembre de 2016- por el que una tercera persona bajo el nombre de «AritzSantamaría» habría adquirido 120 participaciones de Servinabar, con lo que tendría el 4 %.

Así lo exponen los investigadores en el informe sobre la relación de Acciona Construcción y Servinabar, que si bien está «inescindiblemete» ligado a Cerdán, no constituye un informe patrimonial sobre él, ya que éste, según anuncia la UCO, «será realizado en un escrito aparte».

Adjudicación de obra pública

La unidad de la Guardia Civil sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, «en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública».

Y precisa que la relación entre estas empresas «estaría articulada personalmente» por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el ultimo a raíz de este último informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente. Apuntan que tomaban «medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias».

Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado los directivos de Acciona Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, citados el 3 de diciembre junto a Pelegrini.

La Guardia Civil pone el foco en tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). Las dos primeras de la Dirección General de Carreteras y la última de ellas de Adif, que estaban en proceso de licitación cuando llegó Jose Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. De ellas habrían derivado «presuntos pagos» al exministro y a su exasesor Koldo García, que «habrían sido gestionados por Santos Cerdán».

Modus operandi

Dicen los investigadores que en todas ellas se observa «una operativa común entre Acciona y Servinabar» mediante la cual firmaron «un memorándum de entendimiento» antes del inicio de los expedientes de las obras.

Tras ello, firmaban un contrato de prestación de servicios, una vez la adjudicación era otorgada a Acciona, «mediante el cual Servinabar obtenía el 2 por ciento neto del importe de adjudicación».

La UCO explica que los ingresos vinculados a Acciona percibidos por Servinabar, desde su constitución hasta la elaboración de este informe, son de 6.707.294 millones de euros.

Esto supone, según los investigadores, el 75,33 % de los ingresos totales de esta sociedad navarra, de ahí «se deduce que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos».

Y habiendo hallado el contrato privado de compraventa de Cerdan y Alonso con Servinabar, «se ha observado como él y su familia habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil».