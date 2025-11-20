El técnico del CD Tenerife ha admitido que el encuentro con el Arenas Club de Getxo estará condicionado por el campo de césped artificial en el que se mueven los rivales «con mucha rapidez»

Álvaro Cervera advierte de la rapidez en la que se mueven los jugadores del Arenas en un campo de césped artificial.

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha asegurado que el campo del Arenas Club Getxo será determinante en el partido del sábado. Ha comentado que el césped artificial podrá condicionar el encuentro y será «un partido diferente».

Los veinte futbolistas viajarán el viernes a Vizcaya, donde realizarán un último entrenamiento precisamente sobre ese tipo de superficie sintética, antes de afrontar el choque de la decimotercera jornada del grupo 1 de Primera Federación.

Rapidez del juego del rival

Cervera ha subrayado que deberán prestar especial atención a un rival que «mueve la pelota con mucha rapidez, más que nosotros, que no estamos acostumbrados a esa superficie». Con «mucho ritmo» ha adelantado porque en su campo no ha ganado nadie esta temporada -cuatro victorias y dos empates-, sino también fuera de casa.

En rueda de prensa, el entrenador blanquiazul ha avanzado que antes del partido «daremos tres o cuatro claves a ver si somos capaces de que ellos no estén cómodos en ese tipo de juego, y nosotros podamos utilizar nuestras armas».

El equipo rojinegro suele finalizar muchas de sus jugadas de ataque con el delantero senegalés Baba Diocu, un jugador ha avanzado que no estará por estar cedido por el Tenerife.

Ausencias blanquiazules

El conjunto blanquiazul volverá a tener la ausencia del extremo internacional Dani Fernández, quien no se ha recuperado de una lesión de rodilla después de estar concentrado con la selección española sub 18.

Otra baja será Marc Mateu con una lesión en el tobillo desde hace casi tres meses.

La enfermería del equipo isleño se completa con los centrocampistas Javi Alonso y Javi Pérez, aún en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Con respecto a nuevas incorporaciones para 2026, Cervera solo ha asegurado que le gustaría una plantilla «más corta».