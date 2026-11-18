El CD Tenerife afronta el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Badajoz con muchos cambios para dar descanso a jugadores con más carga de minutos y pensando también en el partido del sábado ante el RCD Mallorca

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife. Imagen CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha avanzado este martes que Nacho Gil, Landázuri, Enric Gallego y David Rodríguez no viajarán a Badajoz para el partido de Copa.

También ha confirmado la presencia del canterano Óscar Bazaga y la titularidad de Gabriel de Vuyst bajo palos, y ha abierto la puerta a la posible presencia en el once inicial de Grant-Leon Ranos.

El técnico blanquiazul ha explicado que con esta decisión busca que los futbolistas con más minutos acumulados descansen y estén disponibles sin fatigas para el partido del próximo sábado ante el RCD Mallorca.

Ha asegurado que su equipo afronta esta primera ronda de la Copa del Rey con la intención de superar al CD Badajoz, pese a las dificultades de una semana marcada por la exigencia del calendario y la necesidad de gestionar los esfuerzos de la plantilla, además de toda la carga emocional tras la muerte de Jesús de Miguel.

«Otro ánimo»

Cervera ha reconocido que la victoria ante el Ceuta ha permitido al equipo afrontar los entrenamientos con «otro ánimo», pero ha insistido en que el grupo «no olvidará lo sucedido en los últimos días», como mínimo, hasta final de temporada, aunque será algo que les quede marcado de por vida.

Ha defendido la importancia de competir en la Copa, ya que avanzar rondas permitiría «enfrentarse a rivales atractivos para la afición y el club», pero ha incidido en que su equipo «no va a ganar» dicha competición, lo que obliga a no perder el foco de lo realmente importante en esta temporada.

También ha deslizado que el calendario resultante por los enfrentamientos coperos entorpece un poco la planificación deportiva de cara a los entrenamientos y viajes que perjudican al grupo.

El rival en esta primera eliminatoria

Sobre el Badajoz, ha advertido de que, pese a la diferencia de categoría, es un rival que está situado en puestos de promoción de ascenso y que solo ha perdido un partido, por lo que ha pedido a sus jugadores que «no se confíen y presten atención a las virtudes» del conjunto extremeño.

Cervera ha insistido en que estos encuentros se complican cuando el favorito «comete errores de concentración o de juego», especialmente cuando se les dificulta analizar al rival previamente al partido.

También ha vuelto a hacer énfasis en la condición física de su plantilla, cuyos registros considera que están «muy por debajo» de lo que desea, y ha señalado que el equipo necesita «correr más», pero también que cada futbolista tenga la mentalidad de «dar el cien por cien sin reservar esfuerzos»