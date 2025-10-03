El técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ante el debate de ganar, pero también jugar bien, dejó claro que solo le importa «ganar»

El técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera. Imagen CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha afirmado este viernes, en la víspera de recibir al Zamora CF en la sexta jornada del grupo 1 de Primera Federación (20.00 horas, estadio Heliodoro Rodríguez López), que hace tiempo que solo le importa «ganar».

En una rueda de prensa, Cervera ha expresado que el debate de «jugar bien» es muy amplio, pero al final lo importante en el fútbol es sumar los tres puntos de cada partido.

«Hace tiempo ya que solo me importa ganar. Estar arriba en la clasificación, mi trabajo o la alegría de la gente, depende solo de ganar», ha asegurado.

El técnico blanquiazul ha reconocido, como hizo tras el partido ante el Real Madrid Castilla (1-3), que no quedó del todo satisfecho por cómo lograron esa quinta victoria consecutiva, pues en su opinión su equipo debería ser más dañino al contraataque cuando su adversario se vuelca y, con ello, asume mayores riesgos defensivos.

El rival

Cervera ha considerado al Zamora un rival «que va a estar arriba» a final de temporada, luchando por el ascenso, porque «ha dado un salto de calidad» con los fichajes de este año, y ha recordado que, al igual que el propio Tenerife, permanece invicto y solo ha encajado un gol en lo que va de campaña, por lo que prevé un partido «duro».

El preparador del equipo isleño no descarta hacer alguna variación en el once inicial, y aunque admite que ha pensado en comenzar a hacer rotaciones, sí ha asegurado que lo «justo» es mantener el bloque que ha iniciado el campeonato de forma sobresaliente, al menos en cuanto a resultados.

El técnico blanquiazul ha confirmado que el lateral izquierdo Marc Mateu volverá a ser baja porque sigue sin recuperarse de una lesión -esguince de tobillo- que se ha prolongado más de lo previsto inicialmente.

Sorteo de Copa

Por otra parte, Cervera no entiende el «criterio de proximidad» para el sorteo de Copa del Rey del próximo lunes, en el que el Tenerife tendrá como posibles rivales, entre otros, al Ibiza.

En el caso de que tengan que jugar esa eliminatoria fuera de casa, no se descarta que el equipo permanezca fuera de la isla ya que la ronda copera coincidirá con dos salidas ligueras consecutivas, ante Barakaldo y Racing de Ferrol.