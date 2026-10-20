Este martes cesa oficialmente el director insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Juan Luis Navarro, según publica el BOE

Juan Luis Navarro Mesa, director insular de la Administración General del Estado en La Gomera. Imagen: Ministerio de Política Territorial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública este martes la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memorial Democrática sobre el cese del director insular de la Administración General del Estado en La Gomera, Juan Luis Navarro Mesa.

La resolución está fechada en el 16 de octubre de 2026 desde la Delegación del Gobierno en Canarias y en la misma se dispone el cese de Navarro con efectos desde este martes, 20 de octubre.

Finalmente, la resolución concluye agradeciendo los servicios prestados a Navarro.