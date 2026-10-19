Los dos hombres estaban sobre la embarcación, con la quilla al sol, en la costa de Punta Majona en La Gomera

El Centro de Coordinación de Salvamento de Tenerife recibió una llamada del CECOES 112 alertando de una embarcación semirrígida volcada, con la quilla al sol, y dos tripulantes a bordo en la costa de Punta Majona, al este de La Gomera.

Rescatan a dos tripulantes tras volcar su embarcación en La Gomera / Salvamento Marítimo

Los dos tripulantes habían estado realizando pesca submarina y, al finalizar, se encontraron con la embarcación volcada. Ambos permanecían sobre ella y no se encontraban en peligro, aunque necesitaban un remolque.

Traslado a San Sebastián

El controlador de guardia movilizó a la Salvamar Mizar, que rescató a los dos tripulantes y los trasladó al puerto de San Sebastián de La Gomera, donde llegaron a las 14:36 horas.