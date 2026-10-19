Sobre las cuatro de la madrugada se alertó del tercer cayuco de las últimas horas cerca de El Hierro, que se suma a otros dos con, en total, tres personas fallecidas y siete heridos graves

Desde este domingo a mediodía han llegado a El Hierro tres cayucos con un total de 454 personas. El último llegó a primera hora de la mañana a La Restinga, donde 145 personas, 5 mujeres y 8 menores de origen subsahariano, fueron atendidas y a una la trasladaron de urgencia al hospital por la gravedad de su estado de salud. Se suma a otras cinco personas que llegaron en un estado muy grave después de días en el mar para llegar de África a Canarias.

Tres fallecidos y siete heridos en tres cayucos arribados a El Hierro. Foto: Haridian Marichal

Dos cayucos previos

Previamente, durante el domingo, llegaron otras dos embarcaciones precarias hasta las costas herreñas. En el primero, procedente de Gambia, fallecieron tres personas y varias llegaron heridas, algunas de gravedad, en un cayuco con 132 ocupantes auxiliado por Salvamento Marítimo al sur de la isla.

Y pocas horas después, Salvamento Marítimo desembarcaba en el puerto de La Restinga a 177 personas de un segundo cayuco detectado por el SIVE al sur de El Hierro. En esta ocasión había partido de Senegal.