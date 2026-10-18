La Salvamar Diphda, localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal
Dos personas han fallecido y varias han llegado a El Hierro heridas, algunas de gravedad, en un cayuco con 132 ocupantes auxiliado por Salvamento Marítimo al sur de la isla.
Un eco en el radar del SIVE alertó a los servicios de emergencia a las 04.30 horas de este domingo de la presencia de una embarcación a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga.
Salvamar Diphda
A comprobarlo acudió la Salvamar Diphda, que localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.
El dispositivo de socorro activado en tierra para asistir a estas personas continúa y ha confirmado que una de ellas está fallecida, al tiempo que dispone la evacuación de otras a centros sanitarios de la isla.