La Salvamar Diphda, localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal

Dos personas han fallecido y varias han llegado a El Hierro heridas, algunas de gravedad, en un cayuco con 132 ocupantes auxiliado por Salvamento Marítimo al sur de la isla.

Imagen archivo RTVC.

Un eco en el radar del SIVE alertó a los servicios de emergencia a las 04.30 horas de este domingo de la presencia de una embarcación a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga.

Salvamar Diphda

A comprobarlo acudió la Salvamar Diphda, que localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

El dispositivo de socorro activado en tierra para asistir a estas personas continúa y ha confirmado que una de ellas está fallecida, al tiempo que dispone la evacuación de otras a centros sanitarios de la isla.