No te pierdas el resumen completo de la jornada de la Champions League. Descubre los resultados de los partidos, el minuto a minuto en directo, los goleadores y los momentos clave. ¡Todos los resultados de la Champions en directo!
Los partidos de la jornada 1 de la Champions League enfrentaron al Athletic Club vs Arsenal, PSV Eindhoven vs Union St Gilloise, Real Madrid vs Marsella, Joventus vs Borussia Dortmund, Benfica vs Qarabag FK y Tottenham vs Villarreal.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la jornada y el minuto a minuto en directo de los equipos españoles.
Athletic Club vs Arsenal
Minuto a minuto en directo del Athletic Club vs Arsenal
PSV Eindhoven vs Union St. Gilloise
Real Madrid vs Marsella
Minuto a minuto en directo del Real Madrid vs Marsella
Juventus vs Borussia Dortmund
Benfica vs Qarabag FK
Tottenham vs Villarreal
Minuto a minuto en directo del Tottenham vs Villarreal
Así concluyó la jornada de la Champions League. No olvides volver a visitar nuestras páginas la próxima jornada.