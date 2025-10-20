Vuelve la segunda edición de Tardes de Película, un proyecto de Charlas de Cine con el Área de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife y la productora ALDA para acercar a los mayores de 65 años a las salas de cine

Arranca esta semana la quinta edición de CADEC – Congreso Audiovisual y Digital de Canarias, que tendrá lugar del 20 al 25 de octubre

El fallecido Drew Struzan fue el artífice de carteles cinematográficos que marcaron una década.

‘Charlas de Cine’ de la Radio Canaria abrirá su programa de este martes 21 de octubre a las 23:00 horas con un recordatorio al trabajo de Drew Struzan. El fallecimiento de Struzan la pasada semana y pocos días después de la muerte de Renato Casaro vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los carteles de cine y la habilidad de algunos artistas que llegaron a revolucionar la forma en la que el cartel llegaba al público y ayudaba a promocionar la película, además de ser, algunos de ellos, auténticas obras de arte. Struzan trabajó con cineastas como George Lucas o Steven Spielberg, definiendo toda una década y con hallazgos visuales que son referencia absoluta a día de hoy.

Stephen King es llamado el Maestro del Terror, sin embargo, no todas sus obras buscan generar miedo en el lector. Hay otra corriente de su producción que, entrando incluso en el fantástico, apuesta por una mirada diferente. Mike Flanagan se ha acercado a una de estas obras con la adaptación de “La Vida de Chuck”, estrenada la semana pasada y que se ha convertido en una seria candidata a estar en las listas de mejores películas del año cuando toque hacer balance del 2025. De esta película hablarán esta semana Manuel Martín Plasencia y Manuel Díaz en el apartado de critica de esta semana.

En Animarama, la sección dedicada a la animación, Tamo Castellano hablará de Moho, uno de los programas fundamentales para los profesionales que trabajan en animación 2D. Un ejemplo es la película “El Dragón de Papá”, del estudio Cartoon Saloon, autores de títulos como “La Canción del Mar” o “El Secreto de los Kells”.





«CADEC – Congreso Audiovisual y Digital de Canarias» regresa con una quinta edición repleta de encuentros con cineastas y profesionales del sector audiovisual, además de exposiciones y workshops dedicados a la fotografía, el maquillaje, el sonido o la dirección de cine. Uno de los directores del evento, René Martín visita esta semana Charlas de Cine Radio para desgranar los contenidos de esta nueva edición que tendrá lugar del 20 al 25 de octubre.



«Tardes de Película» es una nueva iniciativa dirigida a los mayores de 65 años para poder asistir de manera gratuita al cine. Detrás de esta actividad está el área de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, la productora ALDA y la asociación ‘Charlas de Cine’.

Tras la proyección el pasado mes de septiembre de “Sonrisas y Lágrimas”, la segunda edición de esta iniciativa proyectará la película “Elsa y Fred”, protagonizada por China Zorrilla y Manuel Alexandre. En Charlas de Cine Radio se hablará de la importancia de devolver un espacio fundamental como es el cine a los mayores de 65 años, con actividades diseñadas para ellos y acompañadas con coloquios y charlas.