Este martes 16 de septiembre a las 23:00 horas ‘Charlas de Cine‘ de la Radio Canaria abrirá sus contenidos presentando un perfil del director Randal Kleiser. Autor de títulos como “Grease”, “El Lago Azul” o “El Vuelo del Navegante”. Kleiser, formará parte el próximo mes de noviembre del elenco de invitados y homenajeados en la novena edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera.

En el apartado crítico de esta semana, Manuel Martín Plasencia y Manuel Díaz, conductor de este espacio, intercambiarán impresiones sobre la nueva película de Alejandro Amenábar. “El Cautivo” está inspirada en los años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, décadas antes de componer “Don Quijote de La Mancha”.

El programa destaca como novedad de esta semana en plataformas el estreno de la cuarta temporada de “The Morning Show” en Apple TV. Esta serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon sigue reflexionando sobre el papel de la televisión y el periodismo a la hora de hacer crónica de la realidad que vivimos. En esta nueva temporada, las fake news, los bulos y las tramas conspiratorias van a ser el centro de una trama que incorpora personajes interpretados por Marion Cotillard y Jeremy Irons.

El estreno destacado en las salas de cine de esta semana es “Un gran viaje atrevido y maravilloso”. Se trata de la nueva película del cineasta coreano Kogonada, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell. Se trata de un drama romántico con elementos fantásticos acerca de una pareja que se acaba de conocer y que entra en un viaje más allá de los límites de su realidad.

Expediente Méliès, el crossover de ‘Charlas de Cine’ y el programa que también pertenece a la Radio Canaria, ‘Crónicas de San Borondón’, se acerca a la maldición de Superman a partir de los destinos trágicos de dos de los actores más populares a la hora de interpretar al Hombre de Acero del cómic, George Reeves y Christopher Reeve.

Un repaso a los EMMY

Para cerrar su edición de esta semana, ‘Charlas de Cine’ contará con la participación de Fabián Orán, profesor de la Universidad de La Laguna y miembros de su Aula de Cine, para comentar los premios EMMY de la televisión estadounidense. La 77ª edición de entrega de estos galardones tuvo lugar la pasada madrugada del domingo a lunes. Las tres principales ganadoras han sido las series “The Pitt”, “The Studio” y “Adolescencia”.