Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, aseguran que los dos países mantienen una relación firme ante todas las adversidades, que no se ven afectadas por los cambios en la situación mundial

Cumbre entre el presidente de China, Xi Jinping (d), y el presidente ruso, Vladimir Putin (i). Imagen EFE

Las relaciones entre China y Rusia «siguen siendo estables y fiables», aseguró este miércoles el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (sureste).

«Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectadas por los cambios a corto plazo en la situación mundial», declaró Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

«Trabajaremos espalda con espalda»

Por su parte, el líder ruso destacó que Moscú y Pekín están adoptando un «enfoque constructivo» para levantar un «orden multipolar más justo», en medio de un «clima geopolítico difícil».



«La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva», aseguró Putin, de acuerdo a TASS.

«Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos», agregó Putin, según la agencia Interfax.

El encuentro tuvo lugar en un momento de fortalecimiento de los vínculos estratégicos entre Pekín y Moscú.

China y Rusia han intensificado su cooperación política, comercial y militar desde que Xi y Putin proclamaron una «amistad sin límites» poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.



El acercamiento también se refleja en el ámbito energético, donde Rusia busca consolidarse como proveedor de China en un contexto de sanciones occidentales y perturbaciones del suministro internacional a raíz del conflicto en Oriente Medio.

Xi expresa su apoyo al diálogo entre Pionyang y Washington

Antes de verse con Putin, Xi se entrevistó con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

En ese encuentro, el presidente chino, Xi Jinping, expresó al mandatario surcoreano su apoyo a los esfuerzos para reanudar el diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, según informaron las autoridades de Seúl.

Por su parte, el presidente surcoreano vinculó la relación con China a la paz y la estabilidad en la península coreana.



«Ante todo, debe garantizarse la paz y la estabilidad en la península coreana para que la asociación estratégica entre Corea del Sur y China pueda seguir madurando», le dijo Lee a Xi, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.



El mandatario surcoreano destacó su esperanza en que Seúl y Pekín colaboren para lograr una «coexistencia pacífica» entre las dos Coreas, y dijo que asegurar la paz en la península beneficiaría también a China.

En los últimos días se llegó a especular con la posibilidad de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se incorporase a la lista de dignatarios participantes en la cumbre de Shenzhen, aunque China no confirmó este extremo y, por el momento, no ha habido señal alguna de que el mandatario se haya desplazado al país vecino.

La esperada cumbre entre Trump, Xi y Putin

Uno de los temas estrella de las reuniones en los márgenes de la APEC será precisamente la reducción del arsenal nuclear, tal y como avanzó el presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a su anticipada e inédita cumbre trilateral con Xi y Putin, aunque la Casa Blanca quiso reducir las expectativas sobre las probabilidades de alcanzar un acuerdo al respecto.

Sobre esa reunión, el presidente ruso destacó este miércoles, en el marco de su conversación con Xi, los «beneficios potenciales» de la reunión a tres prevista para mañana.

El encuentro a tres bandas, previsto para el jueves, se celebrará en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, y el conflicto en Irán, desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

La cita en Shenzhen llega, además, después de que Rusia y Ucrania reanudaran este mes en Abu Dabi las negociaciones con mediación estadounidenses, aunque sin superar sus diferencias sobre las condiciones para poner fin a la guerra.