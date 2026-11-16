La cumbre trilateral anunciada por el Ministerio de Exteriores de China se celebrará el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen: Matt Kaminsky / ZUMA Press Wire / dp / DPA / EP

El Ministerio de Exteriores de China ha confirmado este lunes que el presidente chino, Xi Jinping, celebrará una cumbre trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

«El 19 de noviembre, el presidente Xi Jinping celebrará la Cumbre China-Rusia-Estados Unidos con el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald J. Trump en Shenzhen», ha anunciado en un breve comunicado un portavoz de la cartera.

Tras ello, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha apuntado que la cumbre será la primera de este tipo y que permitirá «compartir en profundidad puntos de vista sobre el mantenimiento de la paz mundial y los actos para promover la estabilidad estratégica en las relaciones entre grandes potencias».

«Tiene una importancia histórica«, ha subrayado en rueda de prensa, antes de destacar que los tres países son «miembros fundadores de Naciones Unidas y miembros permanentes del Consejo de Seguridad (de la ONU)», antes de recordar que también combatieron «codo con codo» en la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, ha hecho hincapié en que China, Rusia y Estados Unidos «tienen en estos momentos la importante responsabilidad de cooperar para abordar los desafíos globales y promover la paz y la estabilidad a nivel mundial», según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Guerra de Irán, crisis energética, pero no Ucrania

«Reforzar la comunicación, gestionar las diferencias y estabilizar las relaciones entre China, Rusia y Estados Unidos redunda en interés de los tres países, responde a las expectativas de la comunidad internacional y contribuye a estabilizar la situación mundial, así como a promover el diálogo y la cooperación», ha zanjado la portavoz de la diplomacia china.

La reunión entre los mandatarios de las tres principales potencias nucleares del planeta tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge esta localidad del sur de China.

Según adelantó la Casa Blanca este sábado, la cita estará centrada en la no proliferación y la reducción de armas nucleares, un asunto sobre el que Trump ha sugerido que podría alcanzarse un nuevo acuerdo estratégico global tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START –último pacto bilateral vigente entre Washington y Moscú– y en medio de la modernización del arsenal nuclear chino.

Asimismo, fuentes de la Administración estadounidense apuntaron a que la delegación de Washington tratará de impulsar durante el encuentro trilateral conversaciones sobre la guerra en Irán y la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz, si bien descartan previsiblemente que se aborde el conflicto en Ucrania.