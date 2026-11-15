Trump achaca a la herencia de Biden el «desastre» de la aviación civil

Trump ha vuelto a cargar contra el Gobierno demócrata de Biden, al que ha responsabilizado de los retrasos en la renovación de estas infraestructuras

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha responsabilizado a su antecesor, Joe Biden, por el «desastre» de la Administración Federal de Aviación (FAA) que el viernes provocó retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos durante la jornada del viernes.

Imagen cedida.

«La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido», ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

«Tenemos un plan para los sistemas de control de vuelo. Necesitamos que el Congreso apruebe el dinero, ¡rápido! La FAA está haciendo un gran trabajo y está lista», ha añadido.

Control del tráfico aéreo

En una publicación posterior, Trump ha puesto el foco en el Congreso y ha hecho hincapié en la necesidad de que autorice los fondos «que tanto se necesitan» para la modernización del sistema de control del tráfico aéreo.

El mandatario ha asegurado que, con la financiación necesaria, su Administración podría desatollar el proyecto «de forma rápida y eficiente» hasta convertirlo en «el mejor sistema del mundo».

El inquilino de la Casa Blanca ha incidido en la antigüedad de las infraestructuras actuales. Además, criticó que buena parte de la red de control aéreo lleva medio siglo en funcionamiento. «Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo!», ha afirmado antes de indicar que los trabajos de renovación ya han comenzado.

Intervenciones progresiones

No obstante, ha defendido que la transformación debe acometerse de manera integral y no mediante intervenciones progresivas. «Deberían hacerse de una sola vez, no a cuentagotas», ha reclamado.

En este sentido, Trump ha vuelto a cargar contra el Gobierno demócrata de Biden, al que ha responsabilizado de los retrasos en la renovación de estas infraestructuras. «El Congreso debe aprobarlo ¡La Administración Biden lo ha retrasado años!», ha denunciado.