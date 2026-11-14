El Gobierno de EEUU investiga un posible error del contratista L3Harris o un rúter defectuoso tras más de 9.000 retrasos de vuelos y cancelaciones el viernes

EEUU apunta a un fallo técnico como causa del caos aéreo que afectó a miles de vuelos. Europa Press

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha señalado un posible fallo de la empresa contratista L3Harris o la instalación de un rúter defectuoso como causas del colapso de las comunicaciones del control aéreo que provocó retrasos y más de 9.000 cancelaciones de vuelos durante el viernes.

Según explicó en rueda de prensa, el dispositivo de reemplazo habría saturado otros rúteres de la red con miles de intentos de conexión, impidiendo a los controladores comunicarse con los aviones y recibir información de radar.

El incidente se produjo durante una intervención rutinaria de mantenimiento de L3Harris en una instalación remota de la Administración Federal de Aviación (FAA), donde se estaban sustituyendo antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

Ningún sistema llegó a quedar completamente fuera de servicio

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, indicó que el aparato responsable ya se aisló y que las primeras anomalías se detectaron unos 45 minutos antes de identificar el problema. Las comunicaciones aéreas están ya plenamente operativas, aunque este sábado se han contabilizado otras 4.363 cancelaciones.

Bedford ha descartado que existan indicios de un ciberataque o de una relación con la inteligencia artificial.

También ha asegurado que ningún sistema llegó a quedar completamente fuera de servicio y que la seguridad de la FAA se mantiene al mismo nivel que hace dos semanas. Las autoridades continúan investigando si el origen fue un error humano o un defecto del equipo.