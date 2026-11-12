Canarias participará en las decisiones relacionadas con la planificación y gestión de los ocho aeropuertos del archipiélago, un avance en una reivindicación histórica de Canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central celebrarán este viernes, en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias y la Comisión Mixta de Transferencias. El encuentro servirá para rubricar el acuerdo que permitirá crear un órgano bilateral de seguimiento y participación en la gestión de las ocho instalaciones aeroportuarias del archipiélago.

La puesta en marcha de este organismo se hará efectiva tras la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un paso que permitirá formalizar la participación del Ejecutivo autonómico en las decisiones relacionadas con la planificación y gestión aeroportuaria en Canarias.

Esta iniciativa se enmarca en las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias. En concreto, su artículo 161 establece que corresponde a la comunidad autónoma participar en la planificación de los puertos y aeropuertos de interés general, así como intervenir en las decisiones sobre tasas y precios públicos que afecten a sus instalaciones aeroportuarias.

Aeropuerto de El Hierro. Imagen de recurso Europa Press

Meses de trabajo entre administraciones

Para avanzar en este modelo de cogestión, los gobiernos de Canarias y del Estado llevan meses trabajando en la configuración de un órgano bilateral que permita al Ejecutivo regional tener voz y participar en las decisiones que afectan a los aeropuertos de las islas.

La creación de este mecanismo supone un avance en una reivindicación histórica de Canarias, que se prolonga desde hace más de tres décadas. El acuerdo permitirá reforzar la capacidad de participación de la comunidad autónoma en un ámbito estratégico para el archipiélago, tanto por su condición de territorio fragmentado como por la importancia del transporte aéreo para la conectividad de residentes, visitantes y actividad económica.

Con la firma del próximo viernes, ambas administraciones darán un paso significativo en el desarrollo del autogobierno canario y en la aplicación de las previsiones recogidas en el Estatuto de Autonomía.