La rúbrica del acuerdo, que se llevará a cabo en Santa Cruz de Tenerife, permitirá crear un órgano bilateral de seguimiento y participación en la gestión de los ocho aeropuertos de Canarias

Aeropuerto de La Palma / AENA

El Gobierno de Canarias y el Gobierno central celebrarán el próximo viernes, en Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias y la Comisión Mixta de Transferencias para rubricar el acuerdo y crear el órgano bilateral de seguimiento y participación en la gestión de las ocho instalaciones aeroportuarias de Canarias.

Así lo ha avanzado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, que ha celebrado que, esta semana, se pueda dar, asimismo, «un salto» en el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía y que, de este modo, Canarias «pueda participar activamente en la toma de decisiones y tener, de primera mano, la información que condiciona el desarrollo de sus propios aeródromos».

«Canarias debe poder tener esa información de primera mano, debe poder participar activamente de la toma de las decisiones en los aeropuertos en materia de inversiones, de fijación de tasas, así como todo lo que tiene que ver con la operativa de los ocho aeropuertos de interés general que hay en la Comunidad Autónoma de Canarias», ha señalado Cabello.

La previsión del Gobierno de Canarias es que este viernes pueda cerrarse el acuerdo, que conllevará a su publicación en el Boletín Oficial del Estado lo que, a su vez, conducirá a la creación del órgano bilateral. Ha recordado que la Comisión Bilateral tiene carácter «vinculante», ya que supone el máximo órgano a la hora de fijar acuerdos entre el Gobierno estatal y regional en el ámbito de la transferencia de competencias.