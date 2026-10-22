El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha adelantado que el próximo 29 de octubre en Tenerife habrá una reunión con el Estado para tratar la participación de Canarias en la gestión de los aeropuertos de las islas

Reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, jueves 22 de octubre. Imagen Presidencia del Gobierno

El Gobierno de Canarias y el Estado celebrarán el próximo 29 de octubre dos reuniones en sendas comisiones en Tenerife, una de ellas centrada en el mecanismo de participación de la Administración autonómica en la gestión de los aeropuertos del archipiélago.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Cabello se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que ambas administraciones firmen ese día los acuerdos que permitan certificar la participación de Canarias en las decisiones que se adopten sobre sus aeropuertos mediante la creación de un órgano aeroportuario bilateral Canarias-Estado.

El objetivo, según indicó Cabello, es avanzar en la definición de un mecanismo que garantice la intervención de la Administración autonómica en aquellas decisiones que afecten a las infraestructuras aeroportuarias de las islas.

Una reivindicación histórica

Cabello ha hecho especial hincapié en que se trata de una reivindicación histórica de Canarias que se remonta a más de 30 años y que ahora «se dan todas las condiciones» para que el acuerdo pueda firmarse en el día 29. «Canarias está más cerca de lo que hemos estado en 30 años de participar en la toma de decisiones sobre sus infraestructuras aeroportuarias», destacó.

Además, ha entendido que el acuerdo supondría un avance significativo en materia de autogobierno tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018, al tiempo que ha defendido que la cogestión aeroportuaria responde al cumplimiento del artículo 161 del texto estatutario.

El también viceconsejero de Presidencia ha explicado que el acuerdo sobre el que se está trabajando contempla un tratamiento diferenciado para los aeropuertos y aeródromos que no son de interés general y para aquellos que sí tienen esa consideración.

Órgano bitaleral

Cabello afirmó que el órgano aeroportuario bilateral Canarias-Estado será «un espacio de diálogo, supervisión, reclamación y seguimiento de los asuntos relacionados con los aeropuertos del archipiélago durante los próximos años».

Por ello, ha entendido que su creación permitirá establecer un marco estable de interlocución entre ambas administraciones, de modo que la información y el diálogo sobre las infraestructuras aeroportuarias no dependan únicamente de la voluntad del Gobierno central o de AENA.

Finalmente, el portavoz ha indicado que las negociaciones han requerido «numerosos» intercambios de borradores y conversaciones entre las partes, pero ha matizado que los avances alcanzados permiten confiar en que las dos comisiones den su visto bueno al acuerdo el próximo 29 de octubre.