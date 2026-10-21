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EN DIRECTO | Pleno del Parlamento de Canarias

Redacción RTVC
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Continúa este miércoles la sesión plenaria en el Parlamento de Canarias con el debate de varias proposiciones de ley

Continúa este miércoles la sesión plenaria en el Parlamento de Canarias con el debate de varias proposiciones de ley

El pleno del Parlamento de Canarias continúa con el debate de varias proposiciones no de ley y el dictamen de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, presentada por los grupos que apoyan al Gobierno.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante el pleno del Parlamento de Canarias de este 26 de mayo 2026. Imagen Presidencia del Gobierno
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Parlamento de Canarias el 26 de mayo 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

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