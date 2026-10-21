EN DIRECTO | Pleno del Parlamento de Canarias

Continúa este miércoles la sesión plenaria en el Parlamento de Canarias con el debate de varias proposiciones de ley
- Sesión de mañana martes 20 de octubre del pleno del Parlamento de Canarias
- Sesión de tarde martes 20 de octubre del pleno del Parlamento de Canarias
Continúa este miércoles la sesión plenaria en el Parlamento de Canarias con el debate de varias proposiciones de ley
El pleno del Parlamento de Canarias continúa con el debate de varias proposiciones no de ley y el dictamen de la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, presentada por los grupos que apoyan al Gobierno.