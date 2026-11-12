En cuanto al mayor número de pasajeros en aeropuertos canarios lo registró el de Gran Canaria, seguido de Tenerife Sur y el César Manrique-Lanzarote

Los aeropuertos de Canarias registraron durante el mes de octubre un total de 4.663.759 pasajeros, lo que supone un 1 % más que en el mismo mes de 2025, informa Aena.

Imagen archivo RTVC.

De la cifra total de viajeros, 4.651.947 corresponden a vuelos comerciales, se indica en un comunicado.

De ellos, 1.928.496 viajaron en vuelos nacionales, un 1,1% más que en octubre del año pasado, y 2.723.451 lo hicieron en internacionales, un 1,2% más.

Número de pasajeros

Además, se gestionaron 41.838 movimientos de aeronaves y se transportaron 2.685 toneladas de mercancía.

El aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros, con 1.359.470, lo que supone un incremento del 2,6% respecto a octubre de 2025.

Le sigue el aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.142.246 pasajeros (-1,9 %); César Manrique-Lanzarote, con 774.427 (+1,7 %); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 634.145 (+2,2 %); Fuerteventura, con 578.704 (-1,6 %); La Palma, con 133.905 (+8,9 %); El Hierro, con 28.969 (+9,2 %); y La Gomera, con 11.893 (+8,2 %).

Viajeros comerciales

En los diez primeros meses del año, los aeropuertos canarios han registrado 45.182.192 pasajeros, un 0,2 % menos que en el mismo periodo de 2025.

De los 45.018.483 viajeros comerciales, 18.964.008 viajaron en vuelos nacionales (+0,6 %) y 26.054.475 lo hicieron en vuelos internacionales, un 0,3 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Entre enero y octubre se gestionaron 405.499 movimientos de aeronaves y se transportaron 25.584 toneladas de mercancía.