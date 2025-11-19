ES NOTICIA

El choque entre dos vehículos en la TF-5 provoca importantes retenciones

RTVC
RTVC

El accidente de tráfico se ha registrado en la TF-5 en dirección norte. Los servicios de emergencias están actuando en el lugar

Colisión entre dos vehículos en la TF-5 a primera hora de esta mañana. Tras el fuerte impacto uno de los vehículos, una furgoneta de mercancías, quedó volcada en la calzada de la autopista del norte.

Imagen del accidente de tráfico en la TF-5 que provoca importantes retenciones
Imagen del accidente de tráfico que ha ocurrido en la TF-5 a primera hora de la mañana
Bomberos de Tenerife actúan en el accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este miércoles en la TF-5

Las retenciones en la autopista en dirección norte ya se prolongan por varios kilómetros. Desde la altura de Taco las cámaras de vigilancia de carreteras del Cabildo de Tenerife ya muestran las retenciones en los cuatro carriles de la vía.

