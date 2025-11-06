ES NOTICIA

Cierra al baño una playa en Candelaria por un vertido provocado por toallitas y restos de obra

RTVC / EFE
El Ayuntamiento de Candelaria cierra la playa de los Guanches al detectar vertidos y acumulación de residuos, en su mayoría toallitas higiénicas

El Ayuntamiento de Candelaria ha procedido al cierre temporal de la playa de los Guanches al detectarse un vertido que podría estar relacionado con la presencia de restos de obra en la red de saneamiento y la acumulación de residuos sólidos, en especial toallitas higiénicas.

Esta es la principal hipótesis que maneja la empresa responsable del servicio del agua, Aqualia, especifica el consistorio municipal en redes sociales.

Desde el área de Sanidad se tomarán muestras para analizar el estado del agua y se mantendrá el cierre de la playa hasta que se confirme su aptitud para el baño y no exista riesgo para la salud de los usuarios.

El Ayuntamiento de Candelaria insiste en que el vertido de toallitas y otros materiales por el inodoro «tiene graves consecuencias, tanto ambientales como económicas», ya que incrementa el coste de mantenimiento de la red de saneamiento y puede derivar en incidencias que obliguen a cerrar zonas públicas como las playas.

