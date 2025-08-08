Cierra el único centro de menores migrantes en La Gomera

El descenso en la llegada de cayucos a La Gomera ha llevado a cerrar el centro de menores migrantes en el que sólo había doce jóvenes

Informa: Miguel Ángel Reyes.

Cierra el único centro específico para menores migrantes de La Gomera. El descenso en la llegada de migrantes en cayuco ha llevado a la consejería de Derechos Sociales a dejar de utilizar este recurso. En este albergue solo quedaban doce jóvenes.

Estos menores han sido trasladados Tenerife. Desde el Gobierno, aseguran, en la isla capitalina tendrán más oportunidades educativas y de inserción laboral. En lo que va de año ha arribado a La Gomera una embarcación con personas migrantes.

Miguel Ángel Reyes…

Otros centros del Cabildo insular tienen aún menores migrantes.

Centro cedido por el ayuntamiento capitalino

En el año 2023, el ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera cedió este albergue al Gobierno de Canarias. Durante la crisis migratoria, la Asociación Coliseo ha estado gestionando este recurso.

Las instalaciones han llegado a tener hasta 35 menores migrantes. El personal de Coliseo ha prestado sus servicios para una situación de extrema vulnerabilidad.

Dos años después, el ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera recupera el albergue de Vegaipala para los senderistas y otras actividades municipales.