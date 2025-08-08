ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Cierra el único centro de menores migrantes en La Gomera

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El descenso en la llegada de cayucos a La Gomera ha llevado a cerrar el centro de menores migrantes en el que sólo había doce jóvenes

Informa: Miguel Ángel Reyes.

Cierra el único centro específico para menores migrantes de La Gomera. El descenso en la llegada de migrantes en cayuco ha llevado a la consejería de Derechos Sociales a dejar de utilizar este recurso. En este albergue solo quedaban doce jóvenes.

Estos menores han sido trasladados Tenerife. Desde el Gobierno, aseguran, en la isla capitalina tendrán más oportunidades educativas y de inserción laboral. En lo que va de año ha arribado a La Gomera una embarcación con personas migrantes.

Miguel Ángel Reyes…

Otros centros del Cabildo insular tienen aún menores migrantes.

Centro cedido por el ayuntamiento capitalino

En el año 2023, el ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera cedió este albergue al Gobierno de Canarias. Durante la crisis migratoria, la Asociación Coliseo ha estado gestionando este recurso.

Las instalaciones han llegado a tener hasta 35 menores migrantes. El personal de Coliseo ha prestado sus servicios para una situación de extrema vulnerabilidad.

Dos años después, el ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera recupera el albergue de Vegaipala para los senderistas y otras actividades municipales.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Defensor de Pueblo pide información a la alcaldesa de Jumilla sobre la prohibición de actos religiosos en los polideportivos

La Oliva licita la primera fase del paseo marítimo de El Cotillo

Telde contará con un centro de día gestionado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

Arucas se prepara para el FiestoRon 2025

Gran Canaria inicia una nueva red de impulsión de agua de abasto entre Santa Brígida y San Mateo

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025