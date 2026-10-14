Cierra la estación del Teatro: nuevas paradas de Guaguas desde el próximo lunes

La estación del Teatro, en Las Palmas de Gran Canaria, estará cerrada a partir del próximo lunes 19 de octubre y las líneas que operan en esa terminal se reorganizarán temporalmente

Guaguas Municipales reorganizará temporalmente, a partir del lunes 19 de octubre, las paradas de varias líneas que operan en la terminal del teatro Pérez Galdós por las obras de emergencia que ejecuta Emalsa para reparar daños de la borrasca Therese. Las intensas lluvias provocaron daños en el colector de entrada a la estación de bombeo de aguas residuales del Teatro, con trabajos que requieren adaptar la circulación y el espacio destinado al transporte público.

Distribución en dos ubicaciones

Según ha informado este miércoles en un comunicado la compañía municipal, la terminal mantendrá su funcionamiento habitual hasta el lunes 19, fecha en la que los servicios se distribuirán entre dos ubicaciones, el margen derecho de la avenida Rafael Cabrera, en el tramo comprendido entre las calles Munguía y Pilarillo Seco, y las paradas existentes en el Mercado de Vegueta.

Las líneas 1, 8, 10, 11, X11, 17, 80, 82, 84, 91, Luna 2 y Luna 3 accederán a la avenida Rafael Cabrera por la calle Miguel de Cervantes.

El actual carril bus se destinará a la regulación de las guaguas, mientras que el tramo comprendido entre Miguel de Cervantes y Munguía funcionará como zona de descarga de viajeros.

Las líneas 17 y 91 dispondrán de una parada de origen en Rafael Cabrera, antes del cruce con Pilarillo Seco.

Estas dos líneas dejarán de efectuar las paradas de San Telmo, identificadas con los códigos 3 y 496.

Más cambios

Por su parte, las líneas 1, 8, 10, 11, X11, 80, 82, 84, Luna 2 y Luna 3 comenzarán a recoger pasaje en sus respectivas paradas de San Telmo, identificadas con los códigos 3 y 496, según corresponda.

Las líneas 7, 54 y 70 trasladarán su terminal al lateral del Mercado de Vegueta, detrás de la parada 895, en la actual zona de carga y descarga.

La Línea 64 dispondrá de una parada en la zona de descarga de Rafael Cabrera, desde donde iniciará su recorrido. De la misma manera, las líneas 9, 12, 25 y Luna 1 dejarán de realizar la parada 523, situada en Rafael Cabrera, junto al Teatro.

Por su parte, los cambios de terminal también implican modificaciones en los recorridos de las líneas 7, 70 y 54.

Las líneas 7 y 70, en sentido El Secadero, desde el Mercado de Vegueta, circularán por la avenida Alcalde Díaz Saavedra Navarro, la avenida Marítima del Sur, el túnel de San José y la GC-31 y continuarán por la rotonda de Las Brujas y la GC-110 hasta la rotonda de Barranco Seco, donde recuperarán su itinerario habitual.

En sentido Mercado de Vegueta, las líneas 7 y 70, desde la GC-110, accederán al lateral del Mercado de Vegueta.

La Línea 54, en sentido Mercado de Vegueta, desde la calle Bernardino Correa Viera, circulará por las calles San Nicolás y Muro, continuará por la GC-110 y finalizará en el lateral del Mercado de Vegueta.