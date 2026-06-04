Cifras y curiosidades del recibimiento del papa León XIV en España

León XIV visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife del 6 al 12 de junio

La visita del papa León XIV está generando máxima expectación y España apura su llegada con un despliegue que se mide en cifras de vértigo: desde un dispositivo de seguridad sin precedentes con 23.500 agentes, pasando por un ejército de 21.500 voluntarios, hasta el millón y medio de fieles que se esperan en la misa de Cibeles.

Imagen del papa León XIV / EFE

Del 6 al 12 de junio, León XIV visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y las cuatro ciudades ultiman los preparativos, de los que poco a poco han trascendido algunos detalles. A continuación, las cifras más curiosas de esta visita.

Peregrinos, voluntarios y sacerdotes

Más de 600.000 personas se han inscrito hasta el momento para participar en los actos multitudinarios, aunque los organizadores esperan que asistan muchas más.

En Canarias, más de 45.000 peregrinos se han apuntado para acudir a la misa en el estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, mientras que a la eucaristía que cerrará el viaje de Robert Prevost en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se han inscrito más de 29.000 fieles.

Para echar una mano durante la visita se han movilizado casi 22.000 voluntarios en total a los que se les identificará por el color de sus camisetas según sus responsabilidades: los voluntarios generales vestirán de naranja; los de accesibilidad, de azul; los que estén en información, de verde; y el equipo organizador, de rojo.

Aunque no hay una cifra global de cuántos sacerdotes participaran en las misas multitudinarias, en Las Palmas se prevé que acudan unos 200 sacerdotes desde distintos puntos de España, y en la del puerto de Santa Cruz de Tenerife habrá más de 300 concelebrantes.

Durante este viaje, el papa León XIV se encontrará acompañado por una comitiva de unas 35 personas, 80 periodistas vaticanos y un pequeño grupo de gendarmes y policías suizos.

EFE/VATICAN MEDIA

Seguridad y costes

Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid; 5.600 mossos; unos 500 agentes de la guardia urbana catalana y otros 200 de la policía canaria. En total, 23.500 agentes para garantizar la seguridad durante la visita.

Por otro lado, se han reforzado las conexiones aéreas; Iberia Express ha programado ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales del 9 al 13 de junio en sus conexiones entre Madrid y las islas de Gran Canaria y Tenerife, mientras que Vueling oferta 86.120 plazas aéreas en total para acudir a las islas.

Los organizadores estiman que la visita tendrá un coste de 25 millones de euros -que están «prácticamente» cubiertos con aportaciones de benefactores- y un impacto económico superior a los 150 millones de euros.

La visita del papa disparará la ocupación de los pisos turísticos y llevará a muchos hoteles a colgar el cartel de «completo». Los hoteles de Gran Canaria y Tenerife esperan una buena ocupación, si bien las reservas no llegarán al nivel de la temporada alta canaria (otoño-invierno) y rondarán el 60-70 %.

EFE/Riccardo Antimiani

Otras curiosidades de la visita

La visita del pontífice movilizará a una parte importante de la prensa nacional e internacional para cubrir el viaje: hay 5.672 solicitudes de acreditación de prensa.

Para que todo el que quiera pueda seguir en directo los diferentes acontecimientos de esta cita histórica, se han instalado más de 100 pantallas desde donde se podrán seguir los actos de forma gratuita.

En las distintas eucaristías, se utilizarán más de 8.000 píxides (recipientes para la comunión) para distribuir las formas. Sólo en la misa de Cibeles está previsto que se repartan 460.000 hostias consagradas.

El taller Zarasanta, con sede en Zaragoza, ha confeccionado toda la vestimenta que va llevar el papa y su séquito de cardenales, obispos y diáconos: alrededor de 5.000 prendas entre mitras, estolas, roquetes, casullas y la capa, los paños de hombros y las mitras que lucirá León XIV.