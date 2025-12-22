Cinta Rodríguez, autora del gol definitivo que dio la clasificación al Costa Adeje Tenerife a los cuartos de final de la Copa de la Reina, destaca el carácter y la ambición del conjunto tinerfeño

Cinta Rodríguez: “Nos merecíamos acabar el año de esta manera” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife puso el broche final al año 2025 con una victoria de prestigio en el Estadio Jesús Navas frente al Sevilla FC por 1-2. Un resultado que confirma el excelente momento del equipo y certifica su pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina.

En un encuentro muy exigente y de máxima igualdad, el conjunto tinerfeño volvió a mostrar su identidad competitiva. Sabiendo manejar los tiempos del partido, resistir en los momentos de mayor presión local y ser eficaz en las áreas para decantar la eliminatoria a su favor, culminando así un año muy notable.

Merecido premio al esfuerzo

Tras el choque, Cinta Rodríguez valoró de forma muy positiva el triunfo y lo que supone para el grupo: “Ha sido una semana donde a medida que pasaban los días hemos ido encontrándonos mejor, la guinda ha sido este partido y la clasificación para cuartos de final. Creo que nos lo merecíamos después de la gran primera parte de la temporada que estamos haciendo”.

La jugadora del conjunto tinerfeño puso en valor la madurez mostrada por el equipo en una eliminatoria a partido único: “Al principio del encuentro estuvimos algo dubitativas, pero a medida que iba avanzando, supimos estar mejor plantadas y empatar. En la segunda parte, nos adelantamos y con mucho trabajo pudimos asegurar la victoria y la clasificación”.

Un gol para el recuerdo

Además, el encuentro tuvo un componente emocional para Cinta. La onubense marcó el segundo tanto tras la reanudación de la segunda mitad. Un gol que pudo celebrar de manera especial, ya que contó con el apoyo de numerosos familiares y personas cercanas en la grada del Estadio Jesús Navas: “No estoy acostumbrada a meter goles, pero cuando Paulina (Gramaglia) me dijo que había sido mío, fue una sensación increíble. Marcar con mi familia aquí presente y encima que el gol ayude al equipo a pasar de ronda ha sido un momento muy especial”.

El equipo tinerfeño espera rival para afrontar la ronda de cuartos de final, prevista para los días 3, 4 o 5 de febrero. Con la ilusión intacta y el objetivo de seguir avanzando en una competición que vuelve a ilusionar al club y a la afición blanquiazul, ante la posibilidad de disputar la siguiente eliminatoria como local.