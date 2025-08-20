El colectivo reclama a AENA medidas urgentes para garantizar la imagen de Tenerife como destino turístico internacional de calidad

Acumulación de basura en las zonas exteriores del Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía, denunciada por el CIT Sur como un problema de insalubridad y deterioro de la imagen turística de la isla

El Centro de Iniciativas Turísticas del Sur de Tenerife (CIT Sur) ha denunciado la insalubridad y el abandono de las zonas verdes en el Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía, donde la acumulación de residuos y la falta de mantenimiento generan un impacto negativo tanto en residentes como en turistas que transitan por la terminal cada día.

En un comunicado, el presidente del CIT Sur, Rafael Dolado, instó a AENA a actuar de inmediato. “Es inadmisible que un aeropuerto internacional presente este nivel de deterioro. La imagen de Tenerife como destino turístico de primer nivel está en juego”, subrayó.

El colectivo recordó que la Ley de Contratos del Sector Público contempla mecanismos de emergencia que permiten intervenir de forma rápida sin esperar a una licitación definitiva. “Existen alternativas legales que permitirían resolver este problema sin demoras, y es crucial que se apliquen de forma urgente”, insistió Dolado.

El CIT Sur advirtió además que esta situación afecta a la percepción de calidad del servicio en una de las principales puertas de entrada a la isla. Una imagen de espacios desatendidos perjudica tanto a turistas como a la comunidad local.

Finalmente, la entidad mostró su disposición a colaborar con AENA y otras autoridades para garantizar una solución a corto plazo y preservar la imagen de Tenerife como destino turístico de calidad.