El centro San Juan de Dios enviará cuatro toneladas de ayuda humanitaria con comida, mobiliario y ropa a Togo, uno de los tres países africanos a los que presta apoyo

La carga incluye cuatro toneladas de alimentos, ropa, camas y un congelador. Imagen de Informativos RTVC

El centro Ciudad San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria, prepara un contenedor con ayuda humanitaria para mandar alimentos, mobiliario y ropa a un hospital de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Togo,

Así, este lunes se ultiman los preparativos para el envío rumbo a Lomé, capital de Togo, uno de los tres países africanos a los que presta apoyo el centro de salud mental San Juan de Dios.

La carga incluye cuatro toneladas de alimentos, ropa, camas y un congelador, destinados a un centro que atiende a 25 personas con problemas de salud mental y también a personas sin hogar. Se trata del tercer envío de este año, financiado con donaciones de empresas y entidades canarias. A final de año está previsto que se envíe otro contenedor.