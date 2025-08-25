ES NOTICIA

Ciudad San Juan de Dios prepara un contenedor de ayuda humanitaria para Togo

Redacción RTVC

El centro San Juan de Dios enviará cuatro toneladas de ayuda humanitaria con comida, mobiliario y ropa a Togo, uno de los tres países africanos a los que presta apoyo

La carga incluye cuatro toneladas de alimentos, ropa, camas y un congelador. Imagen de Informativos RTVC

El centro Ciudad San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria, prepara un contenedor con ayuda humanitaria para mandar alimentos, mobiliario y ropa a un hospital de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Togo,

Así, este lunes se ultiman los preparativos para el envío rumbo a Lomé, capital de Togo, uno de los tres países africanos a los que presta apoyo el centro de salud mental San Juan de Dios.

La carga incluye cuatro toneladas de alimentos, ropa, camas y un congelador, destinados a un centro que atiende a 25 personas con problemas de salud mental y también a personas sin hogar. Se trata del tercer envío de este año, financiado con donaciones de empresas y entidades canarias. A final de año está previsto que se envíe otro contenedor.

