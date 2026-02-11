El premio se validó en la localidad de Los Naranjeros, en el municipio tinerfeño de Tenerife

En el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles hay un boleto de la Primera Categoría premiado con 2.681.354 euros, que se validó en el Despacho Receptor número 67.370 de Los Naranjeros, en el municipio tinerfeño de Tacoronte, situado en General Del Norte, 334.

Un ciudadano en Tenerife gana 2.681.354 € en la Bonoloto/ Archivo RTVC

De la segunda categoría hay 5 boletos premiados con 39.319 euros, que se han validado en Hospitalet de Llobregat (Barcelona); en Palencia; en Valencia; Zamora y Béjar (Salamanca).

La combinación ganadora fue 02 36 32 39 44 25 con complementario 38 y reintegro 9.