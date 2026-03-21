El Gobierno autonómico afirma que los fenómenos meteorológicos adversos finalizarán este domingo

Las clases presenciales se reanudan este lunes en todos los centros educativos de Canarias tras el paso de la borrasca Therese por las islas, según informó este sábado la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Las clases presenciales se reanudaran este lunes en todo Canarias/ Archivo RTVC

Esta medida responde a la finalización de la confluencia de factores meteorológicos adversos que han afectado a las islas estos días y que, previsiblemente, acabarán este domingo, aseguraron desde la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

Vuelta a la normalidad

Estas medidas se adoptaron de forma progresiva ante la evolución de las condiciones meteorológicas, con la implantación de la actividad no presencial durante la jornada del jueves en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose durante el viernes a la totalidad del archipiélago.

«Las inundaciones y desprendimientos de rocas sobre carreteras que podrían haberse utilizado como rutas de transporte escolar, refuerzan la suspensión preventiva de las clases presenciales decretada por la Consejería”, afirmó José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación.

Por otro lado, durante los días en los que se ha mantenido la actividad lectiva en modalidad telemática, el sistema educativo ha continuado funcionando con normalidad generalizada, según afirma la Consejería de Educación.

En cuanto a las infraestructuras educativas, el balance definitivo se realizará a partir del lunes, con la reapertura de los centros y la evaluación completa de posibles afecciones por parte de los equipos directivos y docentes, ya que durante los días de suspensión las instalaciones han permanecido cerradas.