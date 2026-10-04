El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sostiene que el Ejecutivo central no trasladó a los menores de Ceuta a la Península por motivos políticos y advierte de que el Archipiélago sigue expuesto a la presión migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusa al Gobierno de España de no haber hecho todo lo que estaba en su mano para gestionar la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta.

En una entrevista en Televisión Canaria, sostiene que los menores migrantes permanecieron en la ciudad autónoma mientras el Ejecutivo buscaba, a su juicio, evitar un conflicto político con otras comunidades si se trasladaban a la Península.

Clavijo advierte además de que Canarias continúa expuesta a la realidad migratoria y considera que la diferencia respecto a episodios como el de Ceuta está marcada por la distancia marítima.

Entrevista completa este lunes

El presidente canario señala que existe una barrera que dificulta una llegada masiva similar, pero alerta de que las condiciones de la ruta pueden determinar cuántas personas mueren intentando alcanzar las islas.

Clavijo acusa al Gobierno de no actuar ante la crisis migratoria de Ceuta. RTVC

La entrevista también aborda la situación política nacional y la visita del papa al Archipiélago, además de aspectos más personales de la vida del presidente.

Clavijo relata cómo tuvo que permanecer en Canarias durante el incendio de Tenerife de agosto de 2023 mientras su mujer y sus hijas se marchaban de vacaciones. La entrevista completa podrá verse este lunes en el programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria.